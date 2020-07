Izgleda da nam uz pravnike sve više trebaju i psihijatri. Kao da dolazi korona ludilo. Tako je vlasnik apartmana na Rabu lopatom u moru nasrnuo na turiste i vikao im da su zaraženi, u Crikvenici su se tri žene potukle u redu za blagajnu, nakon što je jedna tražila da se poštuje distanca. Sve to se dogodilo u zadnjih tjedan dana. Ok, to su ekstremi, većina građana se još dobro drži. Ali dobar dio je na rubu.