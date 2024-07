PROGNOZA VREMENA / Velčeras će oslabljena hladna fronta okrznuti naše krajeve i destabilizirati atmosferu

Večeras će nakon što prođe Alpe jedna oslabljena hladna fronta okrznuti naše krajeve i ponovno destabilizirati atmosferu. S njom će sa sjevera kontinenta do nas stići i malo hladniji zrak, a to je uvijek u ljetnim mjesecima recept za moguća nevremena. Pljuskovi će se već navečer i u noći na srijedu pojavljivati na zapadu unutrašnjosti, a tu će biti i najčešći, lokalno izraženiji uz prolazno pojačan vjetar. Do jutra ih se očekuju i na istoku zemlje, a mogući su i na širem riječkom području, uglavnom u zaleđu. Većinom sunčano zato ostaje duž ostatka obale, ali uz umjerenu, pod Velebitom na udare i jaku buru. Najniža temperatura bez veće promjene, u unutrašnjosti između 15 i 20 °C, a na moru od 23 do visokih 27 °C, uz buru bi mogla mjestimice ostati i malo viša.