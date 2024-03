Južina - do daljnjeg. Naime, na sjeverozapadu Europe zadržava se jedna duboka ciklona, a nama na prednjoj strani tog vrtloga stiže sve topliji i vlagom bogatiji zrak. Danas je to jedna topla oslabljena fronta donijela kišu uz Jadran, a sutra stiže jedan izraženiji frontalni sustav. No, drugi dio tjedna uglavnom bez oborina.

SRIJEDA

Sutra ujutro prolazno nešto manje oblaka, prijepodne na kopnu i dulja sunčana razdoblja. Uglavnom suho, tek rijetko koja zaostala kap kiše na širem riječkom ili izglednije dubrovačkom području. Malo manje vjetrovito, ali i dalje je to na moru uz umjereno do jako jugo. Najniža temperatura osjetno viša, u unutrašnjosti od 5 do 9 °C, a duž obale i na otocima između 10 i 13 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčana razdoblja, zatim sve više oblaka, a prema večeri se očekuje kiša, ponegdje i koji pljusak, uglavnom uz granicu sa Slovenijom praćen grmljavinom. Zapuhat će većinom umjeren jugoistočni, navečer i pojačan jugozapadni vjetar. No, temperatura još malo viša, bit će oko 19 ili 20 °C.

Na istoku djelomice sunčano, ali uz porast naoblake te umjeren do jak jugoistočni vjetar. No, ovdje do kraja dana ostaje suho, pa i prilično toplo za doba godine uz 22 ili 23 °C. Kiša uglavnom tek kasno navečer i u noći.

U Dalmaciji sve češća mjestimična kiša, kasno poslijepodne uz jače naoblačenje i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Moguće je i nevrijeme, osobito od zadarskog do splitskog područja. Navečer nakon jakog na udare olujnog juga okreće naglo na neugodan jugozapadnjak. Temperatura viša od današnje, bit će oko 18 ili 19 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sve tmurnije i kišovitije, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito oko Kvarnera i obilnija oborina. Jako i olujno jugo, oštro, a predvečer naglo i lebićada, ali slabi tijekom iduće noći. Temperatura između 15 i 18 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Malo još kiše može pasti u promjenjiv i vjetrovit četvrtak, većinom na zapadu u obliku kojeg pljuska, osobito u gorju. No, od petka znatno sunčanije i osjetno toplije, posvuda iznad 20 °C, u dane blagdanskog vikenda izgledno do visokih 25 °C, a lokalno u Slavoniji moguće i koji stupanj više od toga. Dakle, iznimno toplo za doba godine, primjerenije ranom ljetu nego kraju ožujka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još koji kraći grmljavinski pljusak na sjevernom dijelu u četvrtak, zatim suho i pretežno sunčano uz one visoke prozirne oblake. No, ostaje vjetrovito uz umjereno i jako jugo, prolazno samo malo manje izraženo u prvom dijelu petka. Temperatura i ovdje u porastu, u zavjetrini toplo, ali manje ekstremno nego na kopnu