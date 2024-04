'ŠAČICA UZURPATORA' / Milanović: 'Butković se outao... U ovakvim okolnostima mi ništa ne znači biti predsjednik'

Milanović je ipak komentirao Butkovića: 'Radi se o čovjeku koji je uhvaćen u krivičnom djelu. Čovjek je uhvaćen kako trguje utjecajem, koje namješta radno mjesto koje ne možeš dobiti tek tako, domaćinska, s lijepim plaćama. To je iznudio od kontraktora koji radi za njega. Zamisli taj odnos međuovisnosti. On će kad-tad nositi prugastu uniformu. Treba reći jasno. Butković se 'outao' porukama za koje on i Plenković tvrde da su krivotvorene. Nisu', poručio je Milanović