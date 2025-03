GOTOVO DO LJETA? / Četiri godine čeka se otvorenje mosta Svilaj kod Gradiške: 'Močvarno tlo je imalo utjecaja na radove'

Preko mosta Svilaj kod Gradiške, koji izgrađen u funkciji novog budućeg graničnog prijelaza s BiH, još nije prošao niti jedan automobil ni kamion, iako ga je predsjednica Europske komisije Ursula Von der Leyen s premijerom Plenkovićem svečano otvorila prije četiri godine. Most od tada samo stoji bez ikakve svrhe - jer se pristupna cesta do čvora Okučani s hrvatske strane još uvijek gradi. Novi granični prijelaz zajednički je projekt BiH i Hrvatske te bi trebao značajno rasteretiti obližnji prijelaz Gradiška. BiH je svoj novi granični prijelaz davno izgradila i čeka dovršetak pristupnih cesta, ali i hrvatskog graničnog prijelaza. Močvarno tlo oko Save bilo je izuzetan problem pri gradnji ceste. 'Radi se o tlu sa izuzetno lošim hidrološkim uvjetima gdje u dobrom dijelu godine proljeće, a u jesen je teško raditi zato što su razine voda jako visoke. To je imalo utjecaja na izvođenje zemljanih radova u početku izgradnje', objasnio je Šošić.