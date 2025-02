POTROŠAČI NEZADOVOLJNI / Banke povećavaju naknade i do 40 posto: Građani uzvraćaju prosvjedom

HNB-ov poziv bankama da odustanu od povećanja svojih naknada - nije urodio plodom. Iz Hrvatske udruge banaka poručuju da je njihova analiza troškova pokazala kako treba doći do određenih korekcija, pa će pojedine usluge biti skuplje i do 40 posto. I dok banke pravdaju poskupljenja rastom troškova poput energenata, poštarine i radne snage - građani će nezadovoljstvo pokazati u četvrtak 5 do 12 ispred HNB-a te u drugim gradovima. Bit će to kažu petominutna šutnja upozorenja jer HNB nije ništa poduzeo u zaštiti građana. Više pogledajte u videu