Najprije je 'bacio bombu' kada je ranije u petak za datum parlamentarnih izbora odredio 17. travnja, odnosno dan usred radnog tjedna, ali ono najbolje sačuvao za kasno poslijepodne: predsjednik Zoran Milanović pojavio se na konferenciji SDP-a te izjavio da će biti nositelj liste u 1. izbornoj jedinici.

Ovakav primjer nije poznat u hrvatskoj demokratskoj povijesti, a ni šire od toga. Ono što je predsjednik Milanović izveo danas, apsurdno je na toliko razina da već i u teoriji zvuči kao scenarij iz nekakve "političke fantastike". Pa, krenimo redom:

Izvanustavna situacija

"To je protivno logici ustava", oštar je politički analitičar Davor Gjenero. "Ja sam očekivao da on sutra automatski podnosi ostavku, a sada treba pokrenuti postupak njegovog razrješenja zbog kršenja Ustava. Ali sada nemate parlament koji to može napraviti. Jer je razrješenje predsjednika republike vrlo složen proces: najprije parlament dvotrećinskom većinom pokreće postupak, a Ustavni sud zatim dvotrećinskom većinom donosi odluku. Milanović namjerno izaziva izvanustavnu situaciju kad nema parlamenta koji ograničava uzurpaciju nosilaca izvršne i reprezentativne vlasti."

"Teoretski ovo ne može proći, ali praktički može proći", nastavlja Gjenero. "Milanović je stvorio ozbiljnu ustavnu krizu pri čemu, nemojte zaboraviti, mi u lipnju ostajemo bez Ustavnog suda. Deset od trinaest sudaca završava mandat u lipnju, s time da može biti produžen do prosinca. To znači da ulazimo u sustav stravične političke nestabilnosti. Zato jer se Milanović odlučio osvetiti Plenkoviću za poraz 2016., samo zato", kaže Gjenero.

Današnji potez, kaže analitičar, možda nije protivan slovu Ustava, ali je protivan duhu Ustava.

Povreda načela Predsjednika Republike

"On neće zbog toga odgovarati, ta odluka se neće osporavati pred Ustavnim sudom, ali je očito da se trenutni predsjednik republike nije odnosio skrupulozno prema poziciji koju je obnašao. U Ustavu RH je jasno određeno da predsjednik ne smije biti član političke stranke, što znači da ne smije niti svoje političke poteze i odluke usmjeravati sukladno interesu pojedinačne političke stranke, već je po Ustavu predstavnik suvereniteta cijelog naroda.

Milanović je očito vodio razgovore s jednom od političkih stranaka o svojoj kandidaturi i to dok je bio predsjednik republike, čime je naštetio instituciji predsjednika i povrijedio načela prema kojima bi se predsjednik republike morao ponašati. To je ozbiljan politički prijestup i u ozbiljnom društvu bi birači takav potez vrlo ozbiljno kaznili. Kod nas neće biti kazne, ali bi trebalo osvijestiti da je njegovo ponašanje u ovome razdoblju bilo izravno protuustavno", kaže Gjenero.

"Ako hrvatski politički narod ima imalo političke kulture, SDP bi nakon ovoga morati ostati na rubu izbornog praga. Naravno, to se neće dogoditi, ali ako nakon svih ovih neustavnosti SDP ostvari ikakav relevantan izborni rezultat, to znači da imamo ozbiljnu situaciju s elementarnom političkom kulturom.", kaže analitičar.

Predsjednički izbori u roku 60 dana

Međutim, kako sreće da sve staje samo na tome. Zahvaljujući Milanovićevom potezu, kaže Gjenero, sada moramo "u sjeni" parlamentarnih izbora imati i predsjedničke izbore.

"Milanović se odrekao svoje jedine realne moći u mandatu podnijevši ostavku i prepustivši gospodinu Gordanu Jandrokoviću poziciju skrbnika nad funkcijom Predsjednika Republike, što znači da će Jandroković obaviti najvažniji posao u mandatu predsjednika republike. Ako je Milanović danas podnio ostavku, Jandroković bi sutra morao doći i sjesti na Pantovčak. Nema predsjendika republike u ostavci", jasan je Gjenero.

"Od danas Zoran Milanović više ne može biti predsjednik republike niti minute jer je to kršenje ustava. Predsjednik republike je nestranačka osoba. Ustav jasno određuje da predsjednik aktualnog saziva Sabora, a to je Jandroković, preuzima dužnost predsjednika republike i saziva predsjedničke izbore u roku ne kraćem od 30 i ne dužem od 60 dana od ostavke prethodnog predsjednika", napominje.

Na Gordanu Jandroković je sada da odredi datum predsjedničkih izbora, kaže analitičar.

"To znači da u ovom kaosu mora definirati predsjedničke kandidate. Da će kampanja za predsjednika republike proći u sjeni parlamentarnih izbora, kao što je kampanja predsjednička 2000., koja je bila istovremeno kad i parlamentarna s 14 dana odmaka, u sjeni i dala je potpuno nepredvidljivi rezultat. Svi smo mislili da će te izbore dobiti Dražen Budiša lakoćom, a dobio ih je Stipe Mesić. Mi sada imamo i predsjedničke izbore, zahvaljujući Zoranu Milanoviću", zaključuje Gjenero.

Predsjednički izbori određuju se sukladno isteku mandata trenutnog predsjednika. Mandat trenutnog predsjednika je de facto danas završio, kaže Gjenero, i mi u najkraćem roku moramo dobiti novog predsjednika u punom mandatu, što znači da ćemo za pet godina predsjedničke izbore imati u svibnju ili u lipnju. Na naše pitanje, kolika je vjerojatnost da se to stvarno dogodi, Gjenero kaže:

"Predsjednik republike ne smije djelovati unutar političke stranke. Tu mora arbitrirati Ustavni sud i tražiti njegovo razrješenje. Ne možete istovremeno biti predstavnik cijelog naroda i kandidat jedne pojedinačne političke stranke. to je izazivanje izvanustavne situacije.

Jandroković i Plenković sada mogu sve što je Milanović kočio

"Problem s iracionalnim ljudima je da ne možete predvidjeti koja bi im iracionalnost mogla pasti na pamet. Vi racionalno ponašanje možete očekivati samo od ljudi koji se inače ponašaju racionalno. Da ne govorimo o tome da je hrvatskim poslodavcima izbio milijune iz džepova", kaže Gjenero, na naše pitanje zbog čega bi Milanović izveo ovakav manevar. Kaže i da je sada jasno zašto je Milanović baš srijedu odabrao za datum izbora:

"Ta srijeda zbog ustavnih rokova ne može biti termin za istovremeno održavanje i predsjedničkih izbora. Po sili Ustava, predsjednički izbori moraju biti u roku od 60 dana, od danas. Kad je predsjednik republike podnio ostavku ili postao trajno nesposoban za obnašanje dužnosti - a Milanović je danas postao barem ovog drugo - tog momenta predsjednik Sabora preuzima poziciju skrbnika nad institucijom predsjednika republike, obavlja tehničke poslove koje obavlja predsjednik republike", kaže Gjenero.

U teoriji, to znači da bi Jandroković kao skrbnik sada sa premijerom Andrejem Plenkovićem mogao dogovoriti sve ono što je Milanović tako dugo stopirao. Primjerice, rotaciju svih ambasadora. Ili, primjerice, imenovati novog šefa tajnih službi... Gjenero ne vjeruje da će do toga doći jer ne bi bilo u skladu s duhom Ustava, ali zakonske prepreke da se ovo napravi od danas - nema.