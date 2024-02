DONIO HR SPORTU NAJMANJE 32 MEDALJE / Junak iz sjene Pero Kuterovac gostovao je u studiju Net.hr i progovorio o svemu

Pero Kuterovac, član stručnog stožera hrvatske vaterpolo reprezentacije, kondicijski trener, trener plivanja, izbornik hrvatske plivačke reprezentacije, gostovao jučer u studiju Net.hr. Čovjek koji je vaterpoliste doveo u takvu formu da su uspjeli ju održati i između dva velika natjecanja u razmaku od dvadesetak dana, EP-a u Hrvatskoj i SP-a u Dohi. Frano Vićan nam je u jednom razgovoru rekao kako je umjetnost to što radi Pero Kuterovac, kako održava maksimalnu formu igrača kroz duži period i na dva blizu vremenski natjecanja. K tome još, naši su vaterpolisti, svi u reprezentaciji, bili emotivno ispražnjeni nakon dramatično izgubljenog finala u Zagrebu kontinentalne smotre protiv Španjolske, u posljednjoj sekundi dvoboja. Za naslov. Pero Kuterovac po mnogima je najbolji kondicijski trener u regiji, ali i šire. Dr.sc. po obrazovanju. Trener plivanja višeg stupnja i kondicijski trener za sve sportove, ne samo vodene. Recentna mu je i jaka lista sportaša koje je trenirao. Od Ryana Lochtea do Damira Martina, Bojana Bogdanovića, Filipa Hrgovića, Bornu Ćorića, Damira Martina, Karla Leticu, Lovru Kalinića, Domagoja Duvnjaka, pa do hrvatske muške reprezentacije i, naravno, vaterpolske muške selekcije. Trenutno radi u hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji i s Bornom Gojom, tenisačem. Ovo su samo neka od imena poznatih hrvatskih sportaša i selekcija koje je trenirao kao kondicijski trener. Dosad je sudjelovao u osvajanju najmanje 32 medalje na Olimpijskim igrama, Svjetskim i Europskim prvenstvima. Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. bio je jedini trener na svijetu čiji su sportaši osvojili medalje u tri različita sporta – vaterpolska reprezentacija (srebro); Damir Martin, veslanje (srebro) i Filip Hrgović, boks (bronca). Na istim Igrama je još vodio i štićenika iz četvrtog sporta – Mario Todorović, plivanje. Ipak, ponajveći je trag ostavio u vaterpolu u kojem je od 2012. stalni član stručnog stožera hrvatske seniorske reprezentacije, a još dulje i kondicijski trener vaterpolista Mladosti. Čovjek je svjetsko čudo što se tiče kondicijske pripreme sportaša. Htjeli su ga jedan Stanford, jako američko sveučilište, nudio mu je posao i Slaven Bilić kad je radio u Saudijskoj Arabiji i košarkaška reprezentacija. To nam je po prvi put otkrio Pero Kuterovac. Razgovarali smo s njim skoro sat vremena.