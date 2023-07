CERONJA BOLJI OD SULJKANOVIĆA / Spektakularna i vrlo neizvjesna borba u tri runde oduševila je dvoranu, a njen kraj je bio prava poslastica

Finale četvrte sezone ‘Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige održalo se prošle subote u Kulturno-sportskom centru Bugojno, a snimku cijelo eventa možete pogledati na PLAY Premiumu. U drugoj borbi večeri vidjeli smo debi zadarskog borca Luke Ceronje u FNC-u koji je podijeljenom odlukom sudaca izgubio od Slovenca Dine Suljkanovića. Ceranja je pokušao nekoliko low kickova na početku, a onda smo nakon 50-ak sekundi vidjeli izmjenu krošea s obje strane. Nastavio je hrvatski borac s low kickovima koji su pronalazi cilj, no i Slovenac je odgovorio jednim high kickom koji je pogodio. Ceranja je nastavio dominirati, dobro je kombinirao ruke i noge, da bi dvije minute prije kraja Sukljanović odličnim krošeom uzdrmao Zadranina. Do kraja prve runde vidjeli smo još nekoliko dobrih izmjena, dojam je da je Ceranja kontrolirao rundu na početku, no kasnije je ipak Sukljanović preuzeo incijativu. U drugoj rundi smo više gledali kick boxing okršaj. U samoj završnici Slovenac je nakon što je primio jedan low kick srušio hrvatskog borca, a sve je prekinulo zvono za kraj runde. I na početku treće runde Suljkanović je pokušao srušiti Ceronju, no izvukao se. Kod hrvatskog borca kao da je nestala obrana u trećoj rundi, pa je nekoliko desnih direkata Slovenca pogodilo bradu Ceronje. Minutu i pol prije kraja borbe Suljkanović je srušio Ceranju na parter. Ipak, nije došlo do prekida borbe. Na kraju su suci podijeljenom odlukom sudaca presudili u korist Slovenca. Borbu pogledajte na PLAY Premiumu.