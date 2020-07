Uklanjanje spomenika, to je samo jedna od stvari koju je zauvijek promijenila smrt Georgea Floyda i prosvjedi koji su uslijedili. Kao s heštegom me too, prije tri godine, kada je cijeli svijet odjednom shvatio da seksualno uznemiravanje nije i ne treba biti normalno – tako se i sada, odjednom događaju promjene.