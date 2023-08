POTVRDIO ODVJETNIK / Prvoj grupi navijača upravo određen pritvor! Pojavili se novi problemi u komunikaciji između Hrvatske i Grčke?

Na sudu u Ateni počelo je saslušanje 105-ero uhićenih nakon navijačkih nereda u kojima je ubijen navijač AEK-a. A pred sudom je nastao kaos! Okupljeni navijači nasrnuli su na novinare i međusobno se tukli. Svemu je svjedočila RTL-ova reporterka koja s uživo javila iz Atene. "U ovakvim situacijama navijačke skupine traže osvetu. Najprije su se počeli okupljati u manjim skupinama, a u jednom trenutku ih je ovdje bilo 20-tinjak. Došlo je do sukoba pa je polcija nas novinare sklonila u dvorište", kazala je. Dodala je su prema dvorištu krenule letjeti plastične boce. "Bilo je vrlo napeto u tih nekoliko trenutaka, no brzo se primirilo", istaknula je. Ističe da je svaki dan novi sigurnosni izazov za grčku policiju. Ono što će u idućim danima biti izazovno je pitanje kako prebaciti one Hrvate koji će biti pušteni na slobodu. Neslužbeno doznajemo da Hrvatska pokušava stupiti u kontakt, ali na upite Hrvatske kako će to izgledati Grčka ne odgovara. Tijekom javljanja uživo našoj je reporterki prišao jedan od odvjetnika uhićenih i otkrio da je 30-orici navijača koji su danas bili na ispitivanju određen pritvor. Sutra i prekosutra ispitat će se i preostali uhićeni. Odvjetnik tvrdi da je postupak politički motiviran te garantiran za svoje klinete da su se slučajno tamo našli.