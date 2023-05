MOŽE LI NADMAŠITI OČEVU KARIJERU? / Najveća biciklistička nada Hrvatske, Fran Miholjević: 'Slovenci su pokazali da se može, to mi je dodatna motivacija'

Fran Miholjević, 20-godišnji mladić iz Rijeke nastupa za jednu od najjačih momčadi, Bahrein Victorius. Riječ je o biciklizmu, a Fran je najveća biciklistička nada Hrvatske. Za kamere RTL-a Fran je pričao i o uspjehu Slovenaca u ovom sportu: ''Pokazali su da se može, to me dodatno motivira da svojim primjerom pokušam pokrenuti mlade da se i kod nas to sve krene razvijati u boljem smjeru.'' Osvojio je srebro na kronometru te utrku na Siciliji ispred brojnih velikih imena, a Fran je na dobrom putu da nadmaši i karijeru oca Vladimira, jednog od rijetkih Hrvata koji je vozio Tour de France i Giro d'Italia: ''Sustav treba mijenjati od mlađih uzrasta, sve više djece treba se početi baviti biciklizmom.'' Fran će 14.lipnja nastupiti u Sloveniji uz brojna velika biciklistička imena.