Premijer Andrej Plenković stigao je na Pantovčak kako bi se sastao s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji mu daje mandat za sastavljanje nove Vlade. Prilikom prvog susreta, Milanović se pokušao rukovati s Plenkovićem, no on je to odbio. “Ne, ne, ne smijemo se rukovati, ti kažeš da je to karijes, ja kažem da ne smijemo”, poručio je.