Po Zagrebu niču jumbo plakati s engleskim natpisima – Meet the Mayor i Meet the Mayors partner, odnosno upoznajte gradonačelnika i upoznajte gradonačelnikova partnera. Uz fotografije Milana Bandića kako izlazi iz Remetinca i kako se rukuje s Andrejom Plenkovićem. Ne treba puno pogađati da je to nova trolerska akcija našeg predsjedničkog kandidata Darija Juričana.