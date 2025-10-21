Kuhar Marin iz Seoca dao nam je recepte za soparnik i 'makarune sa sirom'

IZ GRGIĆ KUHINJE /

Na turističkom brodu Tuna sve je mirisalo po moru, maslinovom ulju i – djetinjstvu. Tamo kuha Marin Županović, čovjek koji bez recepta zna točno kad je tijesto “pravo”, kad je komin “vruć taman” i kad blitva “priča da je suha”.

Recepti? Kaže Marin — "Odprilike." I nama je to sasvim dovoljno da izvučemo iz njega recept za soparnik i paštu - ta i naše bake nekad nisu imale vagu i čašu s mjernim jedinicama, a opet je sve bilo - savršeno.