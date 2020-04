New York, najuzbudljiviji grad na svijetu, grad koji “nikada ne spava”, sada je na koljenima. Poljske bolnice postavljene su u Central Parku i na teniskim terenima turnira US Open, golemi mornarički brod usidren je u luci. Iz New Yorka javio se slobodni novinar koji već devet godina živi na Manhattanu – Tonči Antunović.