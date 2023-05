EKSKLUZIVNO NA PLAY PREMIUMU / Još nas malo dijeli do najvećeg borilačkog događaja u režiji Fight Nation Championshipa, napetost se može rezati nožem

Još su ostala samo dva dana do velikog MMA spektakla u zagrebačkoj Areni. Novi spektakl u režiji Fight Nation Championshipa stiže nam u nedjelju, 28. svibnja. Nakon deset velikih priredbi i prvog odlaska priredbe izvan granica Republike Hrvatske, ona jedanaesta vraća se u glavni grad Lijepe naše i to u - Arenu Zagreb. Sprema se spektakl, bit će to najveći borilački događaj koji je pripremio Fight Nation Championship, a prijenos možete gledati ekskluzivno na Play Premiumu, Dan uoči vaganja borci su prisustvovali konferenciji za medije i najavili svoje mečeve. Više pogledajte u prilogu RTL televizije.