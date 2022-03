O OVOM SE (NE)ŠUTI / Iza neviđenih stadiona u Kataru za SP krije se zastrašujuća priča. RTL-ov reporter na licu mjesta razotkrio strašnu istinu

Do SP u Kataru ostala su 242 dana. Doha je jedan od pet gradova domaćina. Ovo SP će promijeniti tradiciju Mundijala, jer će se odvijati u studenom i prosincu, prije zimskog prijelaznog roka, po prvi put u povijesti. Doha djeluje infrastrukturno sve spremnije. Grad je jedno veliko gradilište već duže vrijeme, sve se brzo mijenja, puno se radi po gradu. "Ljudi su krasni, svi jedva čekaju SP. No, treba vidjeti kad sve počne, kad svi dođu u Dohu. Katarani vole nogomet. Inače, već 4 mjeseca hrvatska zastava viori u Dohi", ističe Antonio Vuksanović u reportaži RTL Sporta. "Izgrađeni su posebni i moderni stadioni, totalno drugačiji od drugih. Jedan od najzanimljivijih stadiona je stadion 974. No, stadioni i čitava prateća infrastruktura su i ružniji dio prvenstva. Procjenjuje se da je zbog nehumanih ljudskih uvjeta prilikom gradnje svega ovoga živote izgubilo više od 6500 stranih radnika. Pogledajte i sami priču Antonija Vuksanovića i njegove ekipe.