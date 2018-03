Oslobađanje Miškovića bio bi Vučićev najveći poraz

Na otvaranju fabrike oružja pričalo se i o spornim privatizacijama, platformi i spomeniku u Preševu

Postoje pritisci da vlasnik Miroslav Mišković bude pušten iz pritvora, izjavio je Aleksandar Vučić, i dodao da bi takav epilog doživeo kao lični poraz, prenosi Tanjug.

– Ako bi se to desilo i da za to ne postoje valjani razlozi, onda bih to doživeo i kao lični poraz – rekao je Vučić novinarima u Velikoj Plani.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić otvorio je u Velikoj Plani fabriku za proizvodnju složenih borbenih sistema.

– Da li će se oni tome suprotstaviti ili ne, što se mene tiče… Slušao sam najave da će Mišković biti pušten do nove godine… postoje različite vrste pritisaka, čak mi je smešno kada slušam neke koji zastupaju njegovu stranu i govore o tome šta je istina, a šta nije – naveo je on.

Izvinjenje za zakašnjenje

Vučić, koji je i ministar odbrane, izvinio se građanima Srbije što je fabrika oružja otvorena sa mesec dana zakašnjenja dodavši, međutim, da je ipak ispunio obećanje, jer je otvorena pre isteka godine.

Dakle, izgleda da izveštaj Istinomer-a jeste tačan – Vučić ispunjava obećanja, ali je za realizaciju njegovih planova potrebno više vremena.

Fabrika koja će zapošljavati oko 100 radnika sklapaće transportere tipa “bov M-10” i “bov M-11“, samohodna artiljerijska orudja “nora B-52“, dok je u perspektivi da se proizvode i transporteri “lazar 1” i “lazar 2” u saradnji sa partnerima iz Rusije.

Sporne privatizacije se preispituju, država se poštovati mora

Vučić je još izjavio da bi 24 predmeta na kojima se radi u okviru borbe protiv korupcije trebalo da budu završena do sredine ili septembra sledeće godine, a da ozbiljne rezultate očekuje do kraja januara.

Upitan o prevremenim izborima u Srbiji, Vučić, koji je predsednik Srpske napredne stranke je kazao da ne razmišlja o novim izborima, već o poslu i onome šta za građane može da se uradi.

– Na izbore se ide kad imate probleme, a ne visok ili nizak rejting. Naš posao je – šta možemo za građane da uradimo – naveo je on.

On je govorio i o slučaju spomenika pripadnicima OVK u Preševu, kao i platformi za Kosovo.

– Mi smo tolerantni ljudi koji poštuju prava nacionalnih manjina u skladu sa svim međunarodnim konvencijama i pravnim normama, ali sa državom niko ne može i ne sme da se igra – poručio je Vučić.

On je takođe rekao da će se o platformi za Kosovo i Metohiju izjasniti kada bude postignut dogovor na Vladi Srbije.

