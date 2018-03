Narko-dileri uništili večiti derbi

Sve navijačke grupe koje su učestvovale u sukobima pre i tokom derbija registrovane u MUP-u kao leglo dilera

Prve krvave sukobe uoči velikog derbija, utakmice Zvezde i Partizana, izazvala je na Umki navijačka grupa “Hed hanters” iz Obrenovca, čiji su pojedini članovi sitni narko-dileri, kada se potukla sa grupom navijača Zvezde.

“Hed hanters” podržava navijačku grupu “Alkatraz”, koja se na “Marakani” sukobila sa frakcijom “Zabranjeni”. Inače, u pozadini sukoba navijačkih grupa Partizana “Alkatraz” i “Zabranjeni” je, kako se sumnja, primat na narko-tržištu.

Epilog preksinoćnog divljanja na “Marakani” između pripadnika “Alkatraza” i “Zabranjenih” je 331 upaljena baklja na južnoj tribini, 99 topovskih udara, 20 vatrometa, 14 požara, nedostajalo je 412 redara, zakazala je vatrogasna jedinica, tri osobe su povređene, 43 huligana su uhapšena, a još traje potraga za inicijatorima nereda.

“Vrednosni sitem rukovodstva naša dva najveća kluba se ne razlikuje od ovih koji prave nerede. Niko ne može da se opere od ovog događaja, ni organizator ni klub čiji su navijači radili onakve stvari. Plašim se da oni ne vide šta se valja iza dimne zavede, a valja se veliko zlo, još okrutniji događaji”, rekao je kriminolog Zlatko Nikolić.

Četvorica navijača Partizanove grupe “Hed hanters” iz Obrenovca povređena su u prvom navijačkom sukobu uoči derbija na Umci. Pet automobila je uništeno.

“Hed hanters” su na Umci inicirali sukob sa navijačima Zvezde. Obrenovačka navijačka grupa u policiji je registrovana kao grupa sitnih narko-dilera koji poslove vode u Beogradu”, kaže za “Blic” izbor iz MUP-a.

Na početku utakmice na južnoj tribini sukobili su se pripadnici klanova “Zabranjeni” i “Alkatraz”, koji su se međusobno gađali zapaljenim bakljama. Izazvano je čak 14 požara. Požar na tribinama je trajao gotovo ceo poluvreme, zbog čega je sudija dva puta prekidao utakmicu. Žandarmerija je između njih napravila tampon zonu i uspela da obezbedi da ne dođe do sukoba Zvezdinih i Partizanovih navijača.

Policija je na ulazu na savernu tribinu u šahtu pronašla 87 baklji koje su u paketima unete pre utakmice.

Beogradska policija uhapsila je 43 osobe zbog učestvovanja u sukobima, do kojih su petorica maloletnici.

“U pitanju su huligani protiv kojih su podnete prijave, krivične za četvoricu i 36 prekršajnih, a troje je pušteno posle informativnog razgovora. Prijave su podnošene zbog posedovanja pirotehničkih sredstava, napada na policajce. Sada se pregledaju video-snimci, kako bi se utvrdili glavni inicijatori nereda, i iz sata u sat se privode osumnjičeni”- kažu u policiji.

MUP je angažovao oko 2.000 policajaca, pripadnika Žandarmerije, policijeske brigade, interventne jedinice, i policajce iz unutrašnjosti. Policija je reagovala kada je imala naređenje, u sukobu dve zarađene strane Partizanovih navijača. Crvene zvezda je morala da nagažuje 724 redara.

“Angažovano je čak 412 redara manje, sa obrazloženjem da nisu imali novca da ih plate, što je umnogome doprinelo eskalaciji sukoba”, navodi s eu MUP-u.

Protivpožarna zaštita na stadionu je reagovala neefikasno, kažu policiji, navodeći da su na beogradskoj “Marakani” bila samo dva vatrogasna vozila, koja praktično nisu uspela da se izbore sa požarima jer je voda uz šmrkova dosezala samo do nekoliko prvih redova.

“Meni je to ličilo na unapred spremljen scenarijo. Niko se nije uzbudio zbog dešavanja na tribinama. Niko ne može da me ubedi da je vatra gorela od par kartončića, više je to bila sinhronizovana akcija, gde je materijal bio spremljen na više mesta. Da se svemu ovome stane na put potrebna je ili jaka odluka ili da se desi tragedija”, zaključio je Nikolić.