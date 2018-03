Gazda za primer

Nesvakidašnji pokloni

Kada ih je vlasnik preduzeća, poznati barski privrednik i filantrop Radomir Novaković Cakan, poveo na put u Podgoricu da zajedno provere poslovanje tamošnjeg butika sportske opreme u sklopu lanca “Cakan” radnici, četvoro radnika “Padrino Monta” nisu ni slutili da će dobiti takve poklone kakvi se ne pamte da je poslodavac uručio zaposlenima.

Vernost firmi i profesionalizam u radu Suana Hodžića, Samira Muslića, Danijele Roćenović i Danijele Hodžić Novaković je nagradio automobilima “ispod čekića”! Dve Danijele i Suan su čašćeni za 15 godina rada u firmi, a Samir, koji je u preduzeću upola kraće, kao najbolji radnik.

– To je bilo 12.12, tačno u 12 sati. Gazda nam je kasnije rekao da nije računao na te detalje, ali, eto, sve se poklopilo. Na ulazu u Podgoricu skrenuo je ka tranzitu, samo je kratko rekao da mora do “Rokšpeda” da uzme neki papir. Došli smo tamo, prišao mu je šef prodaje, dodao papir i rekao da dođemo da vidimo jedan novi model auta koji su dobili. Izašli smo, a odjednom ispred nas su bili fotografi “Studija Petović” koji su nas slikali. Bili smo u čudu, misleći da je to za neki katalog, ne obraćajući pažnju na automobile pored kojih prolazimo -, priseća se Muslić, koji je i dalje u neverici, kao i ostalo troje kolega, pišu “Vijesti“.

Sa dve strane četvoro Barana, koji i dalje ništa nisu slutili, bila su dva “golfa šestice” i dva “pola”, a na haubama njihova imena!

– Kada smo to videli, ostali smo u momentu bez teksta. Dok je gazda govorio “ovo je poklon za vas”, meni je samo kroz glavu prošlo da ovo nije stvarno, da se ovo nama ne dešava -, rekla je Danijela Roćenović.

Suan je iskreno dodao da je mislio da je u pitanju skrivena kamera.

– Vidiš kako sada pričamo. A onda – toliko je to bilo iznenađenje da nismo mogli usta da otvorimo, ni da čestitamo jedni drugima -, rekao je Hodžić.

Svo troje priznaju da su im zadrhtale ruke kada su im uručeni ključevi auta, koja su, pri tom, već bila i kasko osigurana.

– Ja sam u ovoj firmi od prvog radnog dana. Zaista smo kao porodica. Gazda nas je i do sada pomagao i nagrađivao, ali ovako nešto stvarno nisam mogla da zamislim -, dodala je Danijela.

Novaković je izbegao razgovor za “Vijesti” o svom gestu, uz kratku opasku da je to uradio “zbog ovih četvoro dobrih ljudi i radnika, a ne zbog medija”.

Novim kolima ka kućama

Suan Hodžić, Samir Muslić, Danijela Roćenović i Danijela Hodžić su se iz “Rokšpeda” u Bar vratili u karavanu, jedno za drugim. A kada su došli kućama, priča Suan, svi su bili šokirani – i porodice, i kumovi, i prijatelji i komšije, a “bilo je milion poziva”.

– Tog popodneva mi se baterija telefona istrošila od poziva. Kasnije smo saznali da je Cakan sve pažljivo pripremio još pre mesec i po dana, čak je mislio da sačeka otvaranje nove diskoteke u Baru za Novu godinu pa da nam tamo uruči ključeve, ali se bojao da do tada ipak ne procuri informacija. Ovako je bilo za sve nas kao u filmu. Malo je ovakvih gazdi i mi znamo to da cenimo -, rekao je Muslić.