ZNAKO KAKO NAJBOLJE RIJEŠITI POBLEM: Zaboravite upaljenu i crvenu kožu te svrbež zbog gljivičnih infekcija

Dolaskom toplijeg vremena i sezone kupanja gljivične infekcije postaju sve aktualnija tema. Upaljena i crvena koža, ragade, svrbež, ljuštenje… najčešći su simpromi te neugodne pojave koja je jedan od najčešćih razloga za posjet dermatologu.

Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organiozacije čak 15 posto svjetske populacije ima neki oblik gljivičnog oboljenja. Iako se gljivicama može zaraziti svatko, rizik je veći kod sportaša, osoba koje boluju od dijabetesa te svih onih kojima je oslabljen imunitet. Neke preventivne mjere, poput onih da u slučaju prekomjernog znojenja češće mijenjate čarape i odjeću, izbjegavate nošenje odjeće s elastinom i sintetikom, da se nakon kupanja ili plivanja u bazenu uvijek istuširate i osušite kožu, da nikada ne dijelite i uvijek koristite vlastiti, suhi ručnik te da čarape i rublje perete na visokim temperaturama (iznad 90 stupnjeva) mogu smanjiti rizik pojave gljivičnih oboljelja kože. No kada se infekcija ipak pojavi, najvažnije je reagirati odmah i ne čekati da infekcija prođe sama od sebe.

Odaberite provjerenu kremu

U ljekarni, bez liječničkog recepta možete nabaviti dobro poznatu i provjerenu krema protiv gljivičnih infekacija Plimycol koja se koristi već više od 20 godina. Plimycol krema-lijek protiv gljivica za lokalno liječenje na koži. Sadrži djelatni sastojak klotrimazol, iz skupine lijekova s protugljivčnim djelovanjem, a nazivaju se imidazoli. Lijek je namijenjen za liječenje infekcija kože uzrokovanih gljivicama i nekim drugim mikroorganizmima. Primjenjuje se za liječenje infekcija kože stopala, kožne infekcije bilo kojeg dijela tijela neobraslog dlakama, infekcije nogu uključujući infekcije kožnih pregiba te gljivične infekcije kože nazvane pityriasis versicolor koja se manifestira u obliku sitnih ljuski svjetlije, tamnije, žutosmeđe ili ružičaste boje.

Kako koristiti kremu protiv gljivičnih infekcija

Prije upotrebe možete se savjetovati sa svojim liječnikom ili ljekarnikom, no važno je držati se nekih osnovnih pravila. Plimycol se nanosi dva puta na dan (ujutro i uvečer), u tankom sloju na oboljele dijelove kože i lagano utrlja dok se ne upije. Prije nanošenja kreme oboljelo mjesto treba dobro opratie i osušiti. Kremu treba nanositi od dva do četiri tjedna, ovisno o proširenosti i jačini promjena na koži. Kako biste spriječili ponovnu infekciju, liječenje se mora nastaviti još 2 tjedna nakon nestanka svih simptoma bolesti. Ako su simptomi bolesti i dalje prisutni nakon četiri tjedna liječenja, preporuka je obratiti se liječniku. Tijekom primjene Plimycol kreme izbjegavajte izlaganje oboljelih dijelova kože sunčevom svijetlu, a odjeću i ručnike koji dođu u dodir s oboljelim dijelom kože treba zamijeniti svaki dan. To će pomoći u liječenju i spriječiti infekciju drugih dijelova tijela kao i drugih osoba.