U DVOJE JE BOLJE: Partner u teretani nije dobra ideja samo zbog motivacije, ima tu još nešto vrlo zanimljivo

U ovim hladnim zimskim danima većini je teško natjerati se na vježbanje, pogotovo ako na trening gledamo kao na dosadan i usamljen pothvat. No Lejla Dizdarević Brković, kineziologinja i vlasnica studia In Shape, ima odlično rješenje za taj problem: nađite si partnera za vježbanje. To može biti vaš dečko, suprug, prijateljica, mama, kćer, sestra..

Evo 7 razloga zašto je u dvoje bolje, pa čak i u teretani!

Prava motivacija

Svjesni smo toga da je ponekad teško motivirati se na redovito vježbanje, no zasigurno je lakše ukoliko imamo nekoga tko će vježbati s nama i biti nam podrška u trenucima kada želimo odustati. Sa vježbanjem u paru ne samo da ćete se motivirati na vježbanje nego je to i odličan način da provedete više kvalitetnog vremena sa osobom do koje vam je stalo. Time dijelite zajedničke interese i jedno drugome pružate potporu i motivaciju, a svi znamo koliko znači potpora bliske osobe.

Trening=zabava

Osim motivacije i činjenice da otkazivanje treninga osobi s kojom trenirate nije opcija, valja imati na umu da će trening svakako biti i zabavniji. Bilo da vježbate sa privatnim trenerom ili samostalno, zabava je zagarantirana ako uz sebe imate osobu koja vas i inače nasmijava. Vrijeme provedeno u dobrom društvu je odličan oblik zabave, a upravo tako možete početi gledati i na vježbanje.

Više vježbi, bolji rezultati

Za vježbanje u paru vam ne treba mnogo, dovoljna ja dobra volja i malo strpljenja, zadržavanja pozitivnog stava koji i vas i vašeg partnera na treningu dovodi do više ponavljanja, više serija, a samim time i boljih rezultata.

Natjecateljski duh

Istraživanja su pokazala da vježbanje u paru potiče pozitivnu kompeticiju. Naravno, nitko ne želi biti slaba karika u timu, pa je motivacija, trud na mnogo višoj razini nego kada se vježba sam.

Bilo kada, bilo gdje

Vježbanje u paru možemo provoditi kod kuće, na otvorenom, u teretani, a ako ste kreativni i na poslu sa kolegicom u pauzama za ručak.

Timski rad

Nemojte misliti da vam treba puno dodatnih rekvizita, tzv. ”body weight” vježbe odlične su u situacijama kada nam možda rekviziti nisu pri ruci. Težina tijela vašeg partnera kojeg pridržavate dok izvodite čučanj može biti jedna od vježbi za jačanje muskulature nogu. Primjerice gornji dio tijela možemo jačati izvođenjem istovremenog ”plank” položaja, odnosno upora na dlanovima. Mogućnosti su bezbrojne, a na vama ili vašem treneru je da izabere onu koja najbolje odgovara mogućnostima vas i vašeg partnera.

I još nešto važno!

Budite usklađeni i u dobrom sportskom stilu

Imate partnera za vježbanje! A imate li pravu sportsku opremu? Kao što znamo trening s prijateljima povećava motivaciju, a tu istu moć ima i prava sportska oprema. Upravo smo takvu – tenisice Sprint TR i odjeću od inovativnih materijala – pronašli u novoj kolekciji marke Reebok, koja je dostupna u dućanima Intersport. Uz tu savršenu kombinacija funkcionalnog i lijepog nećete morati razmišljati ni o čemu drugom dok vježbate. Dobro, možda samo na to da držiš korak s prijateljem. Ili on s tobom?

Novi hitovi za fenomenalno vježbanje:

Muške i ženske prozračne tenisice Reebok Sprint TR s višenamjenskim potplatom koji se prilagođava svakom vašem pokretu te mu daje preciznost i stabilnost.

Sportski grudnjak Reebok Hero sa sportskim izrezom na leđima dizajniran je tako da vas prati i podupire pri svakodnevnom treningu

Ženska majica koja ima mrežasti dio na leđima tako da je još prozračnija

Tajice Reebok sa širokom trakom na struku

Kratke muške hlače Reebok s trakom u struku

Muška majica Reebok od lagane tehničke tkanine koja je mekana na dodir i odvlači vlagu

Želimo vas potaknuti da postanete snažniji, zajedno! Kupi nove Sprint TR s prijateljem i oboje ostvarite 20% popusta! Dođite zajedno u odabrane prodavaonice Intersport ili ostvarite popust kupnjom na web shopu koristeći kod REEBOK-SPRINT koji vrijedi ukoliko se u tvojoj košarici nalaze 2 para novih Reebok Sprint TR tenisica! Javi prijatelju i požurite jer akcija vrijedi do 20.03.!

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s Reebokom i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.