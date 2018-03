POZNATA HRVATSKA LIJEČNICA SAVJETUJE MLADIM RODITELJIMA: ‘Napravite ovo da bi se vaša beba bolje razvijala’

Primiti svoje novorođeno dijete u naručje sasvim je sigurno najnevjerojatniji osjećaj za svaku mamu. Osjetiti miris i dodir bebe, zagrliti je, dodirnuti kožu i umiriti je nešto je što svaka mama i tata pamte cijelog života

Koliko je uistinu važan dodir za djecu, posebno za prijevremeno rođene bebe objasnila je doc.dr. sc Snježana Gverić-Ahmatašević, pročelnica Zavoda za neonatologiju KBC “Sestre milosrdnice”.

Koje su sve dobrobiti dodira za novorođenčad?

Prvi dodir u sklopu tzv. klokanske njege tj. koža na kožu na majčinim prsima najveća je sigurnost koju mama može pružiti bebi, te „označavanje“ dojke što dovodi do boljeg, učinkovitijeg i dugotrajnijeg dojenja. Osim toga, pogled prema majčinim očima daje sigurnost djetetu i smirenje djeteta. Spavanje na majčinim prsima je mirnije, a za vrijeme spavanja ubrzava se i razvoj mozga.

Koje su sve dobrobiti dodira za prijevremeno rođenu djecu?

Prijevremeno rođena i teško bolesna donošena novorođenčad su odvojena od majke, izložena brojnim stimulusima od kojih su bili odvojeni u majčinoj maternici. Svaki vanjski stimulus djeluje na potrošnju energije, te izlaže dijete većem stresu. Svaki stres pogoršava stanje djeteta, te dodir majke i oca smiruje dijete, daje mu osjećaj ugode, smanjuje stres, što znači da pozitivno djeluje na zdralje njihove djece.

Što pokazuju istraživanja?

Brojna istraživanja pokazuju pozitivan efekt majčinog i očevog dodira trenutno na stanje djeteta, ali i dugotrajno, baš zbog ubrzanijeg rasta mozga za vrijeme spavanja na majčinim ili očevim prsima. Također je dokazano da se kod prijevremeno rođene djece koja gledaju u oči svoje majke bolje razvija i sam vid.

Kako se prakticira dodir s djecom smještenom u inkubatorima?

Majke i očevi mogu dodirivati relativno nestabilnu djecu u samom inkubatoru, nježno dragati prsa, ramena, dirati šakice. Čim je dijete stabilno premda, bilo i na respiratoru, stavlja se roditeljima na prsa, dok god su stabilni, barem na jedan sat.

Što biste savjetovali roditeljima čija se djeca rode prije vremena i moraju u inkubator?

Prvi savjet je da pročitaju naše napisane brošure. Da se ne boje dirati svoju djecu koliko god bili mali, da im pričaju, pjevaju jer djeca prepoznaju intonaciju glasa majke i oca, što ih smiruje.

Kakva je praksa njege i kontakta roditelja s djecom koja su u inkubatorima u hrvatskim bolnicama, a kakva u svijetu?

U našim bolnicama jedinice za intenzivno liječenje novorođenčadi i nedonoščadi sve se više otvaraju roditeljima, bakama i djedovima. Za sada uglavnom je to najčešće vrijeme od 12- 21 sati, no pokušavamo uvesti kontinuirani boravak. Tako se majke dolaze do ponoći izdojiti ili podojiti svoje dijete. U razvijenim zemljama svijeta postoje sobe iza inkubatora gdje roditelji mogu i spavati. Roditelji su od prvog trena uz svoje dijete, te uz nadgledanje sestre obavljaju njegu svoje djece. Tijekom noći, ukoliko dijete postaje nemirno pozivaju se roditelji da ih prime kako bi se dijete što prije umirilo u majčinom ili očevom zagrljaju.

