MODERNA TEHNOLOGIJA UMARA OČI I ŠTETI NJIHOVU ZDRAVLJU: Problem ima 60 posto ljudi, a možda ste i vi među njima

Doc. dr. Igor Petriček, oftalmolog s Klinike za očne bolesti KBC-a Zagreb, subspecijalist za prednji segment oka, ističe kako je vrlo važno učiniti sve što možemo kako bismo sačuvali zdravlje oka i ne ugrozili ga radom za računalom.

Čak 60 posto ljudi ugrožava svoje oči zbog prečeste upotrebe kompjutora. Pokazalo je to istraživanje California’s Berkeley School of Optometry. Iako još uvijek nema dokaza o vezi između rada na kompjutoru i nekih težih oboljenja očiju, već i samo pogoršanje vida nam je sasvim dovoljno. Ovoj poražavajućoj statistici ne treba se čuditi jer elektronički su uređaji postali dio naše svakodnevice. Prema istraživanju agnecije AGB Nielsen prosječan Hrvat dnevno za računalom provede najmanje tri do osam sati, na mobilnom telefonu tri do četiri sata, te barem još dva sata gledajući TV. U toj modernizaciji navika najviše stradaju oči.

Istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da prosječna odrasla osoba tjedno provede 53 sata za ekranom (računalo, tablet, televizor, telefon). Čak 90% ih se žali na umor očiju, a 30% na suhoću oka sa svim simptomima koje smo nabrojili: žarenje, peckanje, osjećaj stranog tijela ili pijeska u očima ili crvenilo oka. S obzirom na napredak tehnologije vrlo je vjerojatno da je taj broj danas i veći, s tendencijom rasta.

Problemi zbog previše gledanja u ekran

Pred raznim ekranima smo cijeli dan, a naše oko trpi – postaje suho, crveno, javlja se osjećaj peckanja i zamor. Što učiniti? Doc. dr. Igor Petriček, oftalmolog s Klinike za očne bolesti KBC-a Zagreb, subspecijalist za prednji segment oka, ističe kako je vrlo važno učiniti sve što možemo kako bismo sačuvali zdravlje oka i ne ugrozili ga radom za računalom, gledanjem TV-a i slično.

“Ekran bi trebao biti postavljen tako da na njega gledamo odozgo, kako nam oči pri gledanju ekran ne bi bile širom otvorene jer tako pojačavamo hlapljenje suza. Također svakih 20 minuta trebali bismo napraviti pauzu, pogledati kroz prozor u daljinu i uzastopno nekoliko puta trepnuti”, objašnjava doc. dr. Petriček.

Zbog koncentracije tijekom rada na računalu, ističe doc. dr. Petriček, zaboravimo treptati pa umjesto 15 do 20 puta u minuti trepćemo pet puta manje.

“Kako bismo pomogli oku, preporuka je i nositi za dob adekvatne naočale za udaljenost ekrana računala jer se tako maksimalno opušta napor očiju i smanjuju smetnje te ne dolazi do neprirodnog približavanja ili udaljavanja od ekrana radi dobivanja oštrije slike, što stvara probleme s vratnom kralježnicom i dodatno širi vjeđni rasporak zbog naginjanja prema naprijed. Pomoći će i da povremeno blago dlanom kružnim pokretima izmasiramo zatvorene oči – time se istiskuju masti iz žlijezda u vjeđama, što smanjuje isparavanje suza i suzenje oka.

Kakve kapi odabrati

“Zbog manjka suza u oku imamo i mutan vid, pa pacijenti često dolaze oftalmologu radi promjene naočala, a zapravo se radi o nedostatnom suznom filmu. Umjetne suze tipa Bepanthola su dobro rješenje i iz razloga što ne mute vid nakon kapanja”, govori doc. dr. Petriček. Kada se kupuju umjetne suze, kaže, vrlo je važno da one budu bez konzervansa.

“Neke kapi svakako nisu preporučljive za ovo stanje, bez obzira što one pacijentima možda gode. Tu prije svega mislimo na vazokonstriktore koji samo oko učine bijelim, ali su predviđeni za korištenje do tri dana, a ne kontinuirano te nemaju nikakav pozitivan učinak na suzni film. Važno je također kod crvenog oka ne uzimati ‘napamet’ kortikosteroide bez oftalmološke preporuke”, upozorava doc. dr. Petriček.

Problem suhog oka se ne može izliječiti, ali umjetnim suzama bez konzervansa poput Bepanthola simptome možemo ublažiti i tako spriječiti daljnje komplikacije suhog oka kao što su erozije i upale. Trend je, dodaje, da suze bez konzervansa tipa Bepanthola postanu terapija prvog reda za suho oko.

Sadržaj donosimo u suradnji s Bayerom