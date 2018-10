KAKO POMOĆI SUHOM OKU: Ovo morate znati o jednom od najčešćih problema s okom za koji možda i ne znate da vas muči

Tegobe vezane uz suho oko posebno su česte kod starijih ljudi i žena, ali su sve češće i kod mlađih zbog načina života

Zdravlje očiju često zanemarujemo, a bez zdravog oka malo tko od nas može zamisliti normalan život. Boravak u klimatiziranim prostorima, vožnja automobila, korištenje raznih gadgeta, izloženost dimu cigareta, gledanje televizije… itekako utječe na isušivanje površine očiju zbog čega se javlja sindrom suhog oka.

Osjećaj peckanja, kao da vam je pijesak u očima, crveno i nadraženo oko najčešći su znaci ovog neugodnog i vrlo čestog problema. Sindrom suhog oka, ističe doc. dr. Igor Petriček, oftalmolog s Klinike za očne bolesti KBC-a Zagreb i subspecijalist za prednji segment oka, jedna je od najčešćih oftalmoloških dijagnoza, zbog kojih se traži pomoć u ljekarnama i liječničkim ordinacijama.

“Suho oko zapravo i nije bolest, nego stanje. Jedan od glavnih uzroka porasta prevalencije suhog oka je suvremeni način života. Okoliš je sve zagađeniji, boravimo dugo u klimatiziranim prostorima i prostorima s centralnim grijanjem. Sve više ljudi sve češće i vremenski sve dulje koriste računala i druga slična pomagala. Mnogi mladi ljudi, a naročito djeca, provode po šest do osam sati dnevno pred ekranima računala, telefona, televizora. Sve je više onih koji nose kontaktne leće, a raste i broj laserskih korekcija refrakcijskih anomalija. Sve to pogoduje isušivanju površine očiju“, ističe dr. Pertriček.

Sve češća i učestalija pojava

Tegobe vezane uz suho oko posebno su česte kod starijih ljudi i žena, ali su sve češće i kod mlađih zbog načina života. Brojna istraživanja pokazala su da se problem vrlo često javlja već od 30. godine života, a može biti uzrokovan unutarnjim (poremećaj lučenja suzne žlijezde, bolesti ruba vjeđa, sustavne bolesti, uzimanje različitih lijekova, menopauza i sl.) te vanjskim čimbenicima (ventilacija i klimatizacija, vjetar, dugo gledanje u zaslon računala ili televizora, suhi zrak itd.).

“Ljudi žive dulje, koriste sve više lijekova koji također utječu na suzni film, a postoje i sistemske bolesti koje za posljedicu imaju suhoću oka“, naglašava dr. Petriček.

Kako prepoznati simptome suhog oka

Najčešći simptomi su osjećaj stranog tijela – ‘pijesak’ u očima, peckanje, žarenje, crvenilo, povremeno zamagljenje vida, bjelkasta sluz u obliku niti (naročito ujutro poslije buđenja), otežano otvaranje vjeđa tijekom noći i ujutro (osjećaj kao da su vjeđe zalijepljene za oko) i iznenadno suzenje.

“Suza nije obična voda u oku, već se sastoji od slojeva čiji je međuodnos ključan za funkciju suznoga filma. Manjak vodenog dijela suza osjećamo kao pijesak u očima, umor i žarenje, više pri kraju dana. Manjak masnog sloja suza opet izaziva suzenje, posebno na vjetar i hladnoću, i to češće ujutro”, objašnjava dr. Periček i dodaje da se simptomi suhog oka pojačavaju kada se osobe bave aktivnostima koje smanjuju učestalost treptanja, kao što je dugo čitanje, vožnja, rad na računalu ili kada se nađu u suhom okruženju (avion, centralno grijanje itd.).

Umjetne suze pomažu

Sami sebi možemo pomoći, objašnjava dr. Petriček, ako uklonimo vanjske čimbenike koji izazivaju suho oko – npr. možemo izbjegavati suhe i klimatizirane prostore, nositi zaštitne naočale ako radimo u dimu i prašini, češće treptati i praviti pauze tijekom dugotrajnog rada na računalu. A kad sve to ne pomogne, tu su umjetne suze. “Kao što svako suho oko nema isti uzrok, tako niti svake umjetne suze ne pomažu svima i na isti način. Umjetne suze nisu obična voda, nego su kapi s vrlo specifičnim mehanizmom djelovanja. One bez konzervansa manje iritiraju oko, jer konzervansi dodatno oštećuju suzni film. Jedne od takvih na našem tržištu su i Bepanthol kapi za oči“, navodi dr. Petriček.

Na tržištu se nalaze u obliku klasične bočice ili u obliku praktičnih monodoza. Bočica je za pacijente koji umjetne suze koriste svakodnevno i dugoročno, a monodoze su odlične za radno aktivne mlađe ljude koji suze koriste povremeno tijekom duljeg rada na računalu, vožnje, nošenja kontaktnih leća ili slično. Monodoze su praktične i za kućnu ljekarnu jer se iz jedne kutije može koristiti više članova obitelji.

Bepanthol kapi proizvođača Bayer imaju dvije aktivne tvari, a to su natrijeva sol hijaluronske kiseline kao ovlaživač i dekspantenol kao provitamin vitamina B5 poznat jer je sastavni dio mnogih Bayerovih proizvoda od kojih je najpoznatija robna marka Bepanthen mast (za djecu), jer ima jednu odličnu osobinu epitelizacije tj. zacjeljivanja. One su bez konzervansa, primjerene su za osobe koje nose kontaktne leće i kapaju se tri do pet puta dnevno po jedna kap. Bočicu nakon otvaranja možemo koristiti tri mjeseca što je i više nego dovoljno dok se redovitom uporabom ne potroši, a monodoze se mogu koristiti i do dvije godine koliko vrijedi svaka monodoza u pakiranju. Otvorenu monodozu treba potrošiti u roku 12 sati.

