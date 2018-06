HPV je jedna od najprenosivijih spolnih bolesti: cijepljenje za tinejdžere je besplatno, odluka je na roditeljima

Rak vrata maternice se u više od 80 posto slučajeva povezuje s HPV-om tipa 16 i 18, a obično se javlja u srednjoj životnoj dobi.

HPV je jedna od spolno najprenosivijih bolesti kod žena i muškaraca. Rak vrata maternice, anusa, penisa, stidnice i vagine, bradavice i lezije u gornjim dijelovima dišnog sustava bolesti su koje uzrokuje ovaj virus. U čak 99,7 posto slučajeva karcionama vrata maternice može se dokazati infekcija HPV-om kojim se već pri prvim spolnim kontaktom inficira 50 posto žena. Najugroženija skupina su adolescenti kod kojih taj postotak raste i do 80 posto. Iako se mogu besplatno cijepiti u osmom razredu škole, hajka na cjepiva, čini se, čini svoje pa se cijepi tek 10 posto djevojaka i dečki te dobi. Više o HPV-u saznajte ovdje .

Prenosi se intimnim kontaktom

Skupinu humanih papiloma virusa (HPV) čini više od 130 tipova virusa, od kojih približno 40 može zaraziti anogenitalno područje u muškaraca i žena. Uglavnom se prenosi intimnim kontaktom kože o kožu, a moguće je zaraziti se vaginalnim, oralnim ili analnim odnosom s osobom koja je već zaražena tim virusom. Naravno, ako se ne koristi zaštita predviđena za to. Većina HPV infekcija, odnosno njih 90 posto, povlače se same od sebe unutar dvije godine. No, ponekad infekcije ne prolaze i mogu uzrokovati određene vrste raka i druge bolesti. Svaka osoba koja je imala spolni kontakt s inficiranom osobom također može biti inficirana, a time prenijeti virus i na svoje spolne partnere, pritom ni ne sluteći da je zaražena. Veći broj partnera, potencijalno znači i veći broj zaraženih osoba. Saznajte kako se zaštititi od HPV-a ovdje .

Kod muškaraca se simptome teže primijete

Simptomi spolnih bolesti nisu uvijek vidljivi, a teže se primijete kod muškaraca. Tako se može dogoditi da zaraženi ne znaju da su zaraženi i ne traže liječničku pomoć, a infekciju šire svim svojim spolnim partnerima. Rak vrata maternice se u više od 80 posto slučajeva povezuje s HPV-om tipa 16 i 18, a obično se javlja u srednjoj životnoj dobi. Rak vrata maternice nastaje kada su stanice vrata maternice zaražene jednim ili više visokorizičnih tipova HPV-a (humani papiloma virus) koji uzrokuju nastanak nepravilnih stanica, a one se polako razviju u rak. Od raka vrata maternice godišnje u Hrvatskoj oboli oko 350 žena, njih oko 100 umre i to je treći po učestalosti rak kod žena u dobi 15 do 45 godina.

Cijepljenje smanjuje rizik

Cijepljenje je u Hrvatskoj dostupno kao dio nacionalnog programa, a cilj je pridonijeti zaštiti od određenih bolesti koje uzrokuje HPV tipa 11, 16 i 18. No, statistike pokazuju da je u Hrvatskoj cijepljeno manje od 10 posto žena dok je u susjednoj Sloveniji postotak 49, a u Australiji čak 70 posto. Nedovoljna informiranost i bezrazložan strah od nuspojava cijepljenja čini, nažalost, svoje.

“Protiv HPV infekcije u svijetu i kod nas registrirana su dva cjepiva, četverovalentno i dvovalentno, kojima su obuhvaćena dva najopasnija onkogena tipa HPV 16 i 18 i dva najčešća niskorizična tipa, 6 i 11 koji su uzročnici genitalnih bradavica. Preporučuje se individualno cijepljenje, čime se smanjuje životni rizik od obolijevanja od raka vrata maternice, a preporučuje se djevojkama prije nego što postanu spolno aktivne“, napomenula je dr. Anka Dorić. U povećanom su riziku, objasnila je dr. Dorić, mlade djevojke koje žive intenzivno, često su na dijetama, izlaze i ostaju budne duboko u noć, češće su slabokrvne i anemične, na hormonalnoj su kontracepciji, preskaču obroke, jedu premalo voća i povrća, premalo spavaju, uče za ispite i još uvijek rastu i razvijaju se, što uzrokuje dodatno trošenje željeza, A, B i C vitamina i folne kiseline te cinka, sve to uz puno kofeina, cigareta, a tijekom izlazaka i sve više alkohola. Sve o cijepljenju saznajte ovdje .

Važna je kontracepcija i briga o spolnom zdravlju

Osim cijepljenja, izuzetno je važna briga o spolnom zdravlju te odgovornost pri spolnim kontaktima. No i da na ovom polju stojimo loše pokazuju brojke. Podaci jedne ankete pokazali su da čak 25,1 posto ispitanika prilikom spolnog odnosa ne koristi nikakvu kontracepciju jer smatraju kako do trudnoće ne može doći. Još je poraznija statistika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja je zabilježila kako čak 40 posto studentica nikada nije bilo kod ginekologa!

Prezervativ je ono što se mladima preporučuje jer sprječava prijenos spolno prenosivih bolesti, a štiti i od neželjene trudnoće. Mladi su po tom pitanju i odgovorni i neodgovorni. Odgovorni u smislu da koriste zaštitu pri prvom spolnom odnosu, međutim, neodgovorni jer vrlo rano ulaze u spolne odnose. Ono što je još nužno su redoviti ginekološki pregledi na koje bi trebalo otići svakih šest mjeseci do godinu dana nakon stupanja u odnos – upozorila je prim. dr. sc. Marina Kuzman, oditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu NZJZ dr. Andrija Štampar.

PAPA test dijagnosticira HPV infekciju

Ako se koriste svaki put i na pravilan način, prezervativi mogu smanjiti rizik od infekcije. No, treba računati na to da se virus ne prenosi samo spolno, zato prezervativi ne mogu pridonijeti u potpunoj zaštiti. Pretraga koja može pomoći dijagnosticirati infekciju HPV-om je PAPA test kojim se traže promijenjene stanice u sluznici vrata maternice prije nego što se te stanice razviju u predstadij raka ili rak. Druga pretraga je test na HPV kojim se traži virus koji može uzrokovati stanične promjene. Ne postoji liječenje za sam virus, ali dostupne su terapije za tegobe koje može prouzrokovati, kao što su genitalne bradavice, predstadij raka vrata maternice i drugi oblici raka kada se na vrijeme dijagnosticiraju. Više o zaštiti spolnog zdravlja pročitajte ovdje.

