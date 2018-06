EVOLUCIJA ČETKICE ZA ZUBE: Od žvakanja drvenih štapića do supernaprednih električnih četkica

Tijekom života čovjek potroši 300-injak četkica za zube. Prosječan Hrvat, nažalost, vjerojatno manje jer istraživanja pokazuju kako umjesto četiri četkice potrošimo tek jednu u godinu dana.

Zubari nam stalno ponavljaju: higijena zuba i usne šupljine osnovno je pravilo želite li izbjeći probleme i neugodne popravke zuba. No, unatoč tome što su informacije o higijeni zuba dostupne na svakom koraku, još uvijek mnogi od nas smatraju da je pranje zuba ujutro dovoljno za očuvanje njihova zdravlja.

To je pogrešno: naime, jedan bombon može potaknuti širenje bakterija, koje su u malom broju normalno prisutne u usnoj šupljini. Kad se one razmnože, napadaju zube i olakšavaju stvaranje karijesa. Primjerice, u Americi, gdje se mjere prevencije vrlo ozbiljno shvaćaju i provode, širenje karijesa smanjeno je za čak 80%. Prema nekim istraživanjima pak, čak 90 posto Hrvata ima karijes.

Nema zdravih zuba bez četkice

Bez četkice za zube, dakle, nema zdravih zuba. Koristila se još za vremena Egipćana i Babilonaca, a bila je u formi drvenih štapića za žvakanje. Koristile su se grane drveta Salvadora persica za koje se vjerovalo da ima antiseptička svojstva. Ovakva se četkica još uvijek koristi u nekim dijelovima svijeta, što zbog tradicije, a što zbog nemogućnosti kupnje klasične četkice. U Indiji se u staro doba za čišćenje zubi koristilo posebno drvo Azadirachta indica, a prve četkice nalik današnjima pojavile su se u Kini u 13. stoljeću. Kao podloge za četkicu koristili su se bambusovi štapići, a na nju su lijepili dlaku sibriskog divljeg vepra. Europljani su pak zube čistili trljajući ih lanenom krpom koju su umakali u otpinu soli i čađe.

Dlake s kravljeg repa na prvoj modernoj četkici

Prvu modernu četkicu izradio je 1780. godine William Addis of Clerkenald u Engleskoj. Legenda kaže da je ideja sinula Addisu dok je bio u zatvoru. Ubijajući dosadu, na kosti koja mu je ostala od večere zalijepio je vlakna koja mu je dao čuvar te je složio četkicu. Nakon izlaska iz zatvora Addis je krenuo u proizvodnju četkica na veliko koju je unaprijedio: umjesto odbačenih vlakana počeo je koristiti dlake s kravljeg repa.

Tijekom Prvog svjetskog rata kreirani su celuloidne drške koje su vrlo brzo postale pravi hit. Vlakna od dlake životinja nastavljala su se upotrebljavati do 1937. godine kad je Wallace H. Carothers stvorio najlon u Du Pontovim laboratorijima. Ovaj je pronalazak zauvijek promijenio povijest četkica za zube.

Tijekom 1938. godine najlon je postao jedan od prvih znakova modernizacije, od stvaranja najlonskih čarapa do Dr. West’s Miracle-Tuft Toothbrush, prve najlonske četkice za zube. Najlonska vlakna činila su se kao prirodan izbor za zamjenu dlaka životinja zbog brojnih prednosti, uključujući niže cijene proizvodnje i mogućnosti kontrole teksture vlakana. Proizvođači su također otkrili da mogu oblikovati vrh vlakana i mijenjati njihov promjer za poboljšanje učinka. U SAD-u je četkicu za zube patentirao H. N. Wadsworth 1857. i počeo masovnu proizvodnju.

Nakon Drugog svjetskog rata Amerikanci su se sve više počeli brinuti za oralnu higijenu. Redovito četkanje zuba postalo je popularno u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što su se vojnici vratili kući i donijeli sa sobom striktne navike četkanja svojih zuba. Ovaj utjecaj potaknuo je razvoj naprednijih četkica za zube i pomogao da oralna higijena postane dio glavnih struja.

Revolucija njege s pojavom električne četkice

Novu revoluciju četkica za zube doživjela je 1959. godine kada je napravljena prva električna četkica za zube, a pod nazivom Broxodent 1956. godine proizvela ju je švicarska tvrtka Squibb. Danas postoji više od 3000 patentiranih četkica za zube diljem svijeta. Brendovi, stilovi i boje četkica za zube virtualno su beskrajni. Proizvođači danas nude četkice za zube prilagođene raznim potrebama.

