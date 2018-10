Evo u kojim situacijama je nužno koristiti umjetne suze i zašto je važno da su to one bez konzervansa

Zbog nošenja mekih leća, glaukoma, dijabetesa, hormonalnih promjena u menopauzi te nakon laserskog skidanja dioptrije pojavljuje se suhoća oka. Stoga je važno koristiti odgovarajuće umjetne suze

Suho oko jedan je od najčešćih problema vezan uz zdravlje očiju zbog kojeg se traži pomoć u ljekarnama ili kod oftalmologa. Osjećaj peckanja, žarenja i crvenilo najčešći su simptomi suhoga oka koji se mogu pojaviti zbog dugotrajnog sjedenja pred ekranom računala i TV-a, ali i zbog drugih uzroka.

“Problem suhoga oka česta je pojava kod osoba koje nose kontaktne leće, osoba s povišenim očnim tlakom te se često javlja i nakon laserskih operacija skidanja dioptrije”, kaže doc. dr. Igor Petriček, oftalmolog s Klinike za očne bolesti KBC-a Zagreb i subspecijalist za prednji segment oka, te ističe kako čak 50 posto osoba koje nose leće imaju tegobe sa suhoćom očiju.

“Za ugodno nošenje leća suzni film mora biti dostatan kako bi u njemu leće plivale na oku. Kod čak dvije trećine osoba koje nose meke leće dolazi do deficijencije suznog filma pa imaju tegobe poput ljepljivih očiju, zamućenja vida, nelagode tijekom nošenja leća, crvenila očiju i slično”, objašnjava doc. dr. Petriček i dodaje kako njima savjetuje prijeći na meke kontaktne leće od posebnog materijala koji uvjetno rečeno ne troši mnogo suza.

Osim toga, kaže, preporuka je koristiti umjetne suze. “Važno je naglasiti da nisu sve umjetne suze pogodne za kapanje dok su leće u očima – važno je da su bez konzervansa jer pojedini konzervansi iz suza mogu promijeniti boju kontaktne leće. Važno je koristiti suze bez konzervansa kakav je i Bepanthol i uvijek treba pročitati uputu u kojoj piše mogu li se pojedine suze ili ne mogu koristiti uz kontaktne leće”, ističe doc. dr. Petriček.

Umjetne suze nakon laserskog skidanja dioptrije

Oči traže posebnu brigu i nakon laserskog skidanja dioptrije. Kod laserskih operacija, ističe doc. dr. Petriček, dolazi do prekida živaca rožnice i pacijenti poslije tih operacija intenzivno kapaju umjetne suze mjesec ili dva, a neki i šest mjeseci poslije operacije, ovisno o tipu zahvata. Uvijek kada govorimo o dugotrajnom kapanju poželjno je kapati kapi bez konzervansa.

Osobe koji imaju glaukom trebaju pak doživotno koristiti lijekove u obliku kapi za oči. Čak 75% tih lijekova su konzervirani i to benzalkonij-kloridom, konzervansom za koji je dokazano da nakon dugogodišnje uporabe šteti suznom filmu i djeluje citotoksično na rožnicu. Kako takvi pacijenti koriste kapljice cijeli život – između dvaju kapanja dobro je, preporučuje doc. dr. Petriček, koristiti umjetne suze za oporavak suznog filma. Preporuka je da su to suze bez konzervansa poput Bepanthola, navodi on.

Alergijski konjuktivitis

Suhoća oka čest je problem i kod osoba s alergijskim konjuktivitisom. Dokazano je da je i njima korisno koristiti suze bez konzervansa jer bi mogli reagirati na konzervanse u onima koje ih imaju. Također je važno naglasiti da lijekovi protiv alergije u tabletama dodatno isušuju suzni film, tako da osobe s dišnim alergijama, kaže doc. dr. Petriček, mogu zbog takve terapije razviti suho oko.

Suhoća oka zbog glaukoma, hormonalnih promjena u menopauzi, dijabetesa

Na suhoću oka mogu utjecati i hormonalne promjene u menopauzi. Smanjenje androgena izaziva suhoću svih sluznica, pa tako i sluznice oka. Šećerna bolest i pojedine sistemske bolesti imaju također utjecaja na suhoću oka, a također i uzimanje određenih lijekova za tlak, psihičke bolesti, alergije itd. za nuspojavu imaju suho oko. Što se samih Bepanthol kapi za oči tiče, one su dobre i kod cijeljenja defekata rožnice poslije operacija na oku, iza vađenja stranih tijela ili virusnog keratitisa.

Sadržaj donosimo u suradnji s Bayerom