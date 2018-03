DIZAJNERICA ČIJE KREACIJE OBOŽAVA MAJA ŠUPUT: ‘Žene diljem svijeta luduju za ovim komadom, otkrit ću vam zašto’

Moderne cure su nestrpljive. Žele sve – odmah i sad. Pogotovo kada je shopping u pitanju. Osim toga, žele biti ležerne: u stilu i plaćanju

Što se casual odjevnog stila tiče, trendovi im idu na ruku. Jer su i ove sezone tenisice i hoodice – u kombinaciji sa ženstvenim plisiranim suknjama, apsolutni hit. Što se, pak, sigurnog i jednostavnog načina plaćanja tiče i tu im je sve pod kontrolom – sve dok imaju karticu. To prema istraživanju MasterIndex, koje je proveo Mastercard® (listopad 2017.) zna 95% Hrvata kojima su kartice omiljeno sredstvo plaćanja.

Tako je, recimo, debitna Mastercard® kartica jedna od najboljih „prijateljica“ za online shopping. I to iz nekoliko razloga: pruža jednostavan i siguran pristup tekućem računu bez obzira na to gdje se nalazite; prihvaćena je na milijunima lokacija širom svijeta, a sredstva se odmah skidaju s tekućeg računa. Tako je zlouporaba gotovo nemoguća. Naime, za transakciju Mastercard debitnom karticom vrši se autorizacija što znači da se prije svakog zaduženja provjerava stanje tekućeg računa kako bi se potvrdila transakcija.

Šopingholičarkama će biti važan još i ovaj podatak – prilikom plaćanja roba i usluga ili isplate na bankomatima Mastercard debitnom karticom dobiva se potvrda o izvršenoj transakciji pa je jednostavno kontrolirati troškove. Zagrebačka dizajnerica Majda Postružin, u čijem se webshopu branda Mai by Majda mogu kupiti ležerne i udobne a ženstvene haljine te odnedavna i chic trenirke iz iskustva zna da su kartice vrlo važne za njezin modni biznis.

-Mai by Majda kreacije nose žene diljem Hrvatske, a tomu je tako jer su lako dostupne – u mom online dućanu. Bezgotovinske transakcije karticama omogućuju brzu, jednostavnu i sigurnu kupovinu. Da toga nema, mnogo bi mi teže bilo doći do mojih obožavateljica, a i njima bi bilo teško doći do mene – kaže Majda Postružin, koja je svoj kreativni put započela s izrađivanjem nakita, a tek potom krenula u izradu odjeće.

Njezin prvi model haljine Kiara koju je napravila od ugodnog pamuka zapravo je bio početak poslovnog uzleta. – Kiara je i nakon tri godine Mai by Majda najprodavaniji model. Žene nikako da je se zasite, a mi je dostavljamo gdje god da se nalazile. Kiara ima kunkurenciju u našem novom proizvodu: chic trenirci izrađenoj od čvrstog pamuka s felpinom koja se može nositi od jutra do večeri – kaže mama dviju djevojčica čije kreacije posebno vole nositi trendseterica Olja Vori i pjevačica Maja Šuput.

Vlasnicima online dućana, poput Majde Postružin, vrlo je važno da su kupci zadovoljni: proizvodom i uslugom. O ovom drugom brine se Mastercard SecureCode™ koji omogućava korištenje sigurnosnog osobnog koda za dodatnu sigurnost protiv neovlaštenog korištenja vaše kartice kad kupujete kod internetskih trgovaca koji sudjeluju u ovom programu.