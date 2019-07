SEDAM SAVJETA ZA SIGURNOST: Ove postavke u Facebooku biste trebali provjeriti i promijeniti

Većina korisnika Facebooka najčešće ne obraćaju preveliku pažnju na automatske updateove i ne provode previše vremena među Postavkama, piše Mondo.

Ali evo sedam savjeta za postavke koje biste ipak trebali provjeriti te podesiti po svojoj želji.

1. Privatnost

Ako niste sigurni kakav je točno status vaše privatnosti na Facebooku, odite u Settings>Privacy. Tamo možete odabrati tko sve može vidjeti vaše objave. To će se najčešće odnositi na ‘Friends’, ali možete odabrati i ‘Close Friends”, ili jednostavno podijelite prijatelje u grupe, posebno ako postoje stvari za koje ne želite da ih vide kolege s posla.

2. Reklame

Facebook koristi mrežu vaših prijatelja da bi vam reklamirao proizvode koji se njima sviđaju. Kako nešto što se njima sviđa ne mora privlačiti i vas, možete spriječiti Facebook da ovako vama bira reklame tako da ćete otići na Setting>Ads, te oba Edit gumba namjestiti na ‘No one’.

3. Video

Automatsko puštanje video snimki jedna je od opcija koja živcira brojne korisnike. Možete to ugasiti tako ta odete na Settings>Videos, a zatim Auto Play opciju promijenite na Off. Uz to, možete postaviti univerzalnu kvalitetu na SD, ako ne želite da vam razne video snimke troše previše interneta.

4. Povijest pretrage

Facebook pažljivo bilježi svaku vašu pretragu, navodno kako bi vaše slijedeće pretrage učinio lakšim i preciznijim. Ali zbog toga svatko tko ima pristup vašem računu ima potpun uvid u sve što ste pretraživali. Kako bi to spriječili, odite u Settings>Privacy>Use Activity Log. Kliknite ‘More’, a zatim ‘Clear Searches’ i i vaša će povijest pretraga i sama postati povijest.

5. Upozorenje prilikom logiranja

Što ako ste poduzeli sve sigurnosne mjere a netko vam je ipak hakirao račun? Možete namjestiti da budete obaviješteni ako se netko pokušava logirati na vaše ime s nekog drugog uređaja – Settings>Login Alerts. Vjerojatno će vam to ubrzo dosaditi ukoliko se i sami često spajate na Facebook preko više uređaja, ali vrijedi istrpiti za dodatnu sigurnost.

6. Prijatelji u koje imate puno povjerenje

Facebook vam nudi opciju da tri do pet prijatelja proglasite ‘vjerodostojnima (Trusted Contacts), i oni će biti važni u slučaju problema s računom. Bez obzira radilo se o hakiranju, gubitku uređaja ili slično, vaši vjerodostojni prijatelji imati će mogućnost da na email dobiju sigurnosni kod za logiranje, preko kojega ćete moći povratiti svoj profil.

7. Pratitelji

Ako imate puno osoba koje vas prate znajte da vi kontrolirate njihov pristup vašoj stranici. Odite na Settings>Followers i odaberite verziju koja vam najviše odgovara. Follower Comments određuje tko sve može komentirati vaše javne postove, a Follower Notifications regulira o čijim ćete sve postovima i lajkovima biti obaviješteni.

Ako ste postavili da vas svi mogu pratiti (Everybody), trebate znati da onda i ljudi čije ste zahtijeve za prijateljstvom odbili ili obrisali isto tako automatski postaju vaši pratitelji.