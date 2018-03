KOLIKO VRIJEDE VAŠI PRIVATNI PODACI? Stručnjaci su otkrili po koliko se prodaju na dark webu – ostat ćete zgroženi

Mnogi ljudi se brinu da će im netko ukrati njihove on-line podatke i zatim ih prodati kriminalcima. No koliko zaista vaši privatni podaci vrijede?

Većina ljudi bi, na pitanje koliko njihova privatnost vrijedi, odgovorili kako ona nema cijene. Nažalost, hakeri i kradljivci podataka se ne bi složili, piše Daily Mail.

Trgovanje podatcima na dark webu

Korisnički login podaci za većinu popularnih aplikacija baš i ne postižu neku posebnu cijenu na dark webu, mračnom kutku interneta gdje se nalaze kriminalci, dileri droge, oružja, te razni drugi trgovci nezakonitih dobara i usluga. Najnoviji izvještaj marketinške firme Fractl otkrio je koliko točno vaši podaci vrijede na dark webu. Cijena privatnosti korisnika počela je zanimati javnost nakon velikog Facebookovog skandala s neovlaštenim prikupljanjem privatnih podataka desetaka milijuna korisnika. Facebook je u međuvremeno objavio kako će obavijestiti sve korisnike čije podatke je zloupotrijebila britanska tvrtka Cambridge Analytica, kao i bilo koji programeri aplikacija koje su neovlašteno koristili osobne informacije korisnika.

Nakon toga počelo se govoriti o problemu prodaje podataka korisnika marketinškim ili istraživačkim firmama, ali se ne spominje mračna strana interneta – dark web. Zbog toga je Fractl pretražio ponude podataka na tri najveće tržnice na dark webu – Dream, Point i Wall Street Market.



Kako bi to mogli napraviti, skinuli su klijent Tor, ili sličnu mrežu koja garantira anonimnost osobama koje surfaju internetom, što je bilo neophodno prije pristupa dark webu. A zatim su otkrili kako se podaci potrebni za logiranje na Facebook prodaju po cijeni od 5,20 dolara (31,35 kuna). I to unatoč tome što nabava nečjih podataka za logiranje na Facebook može poslužiti kao odskočna daska za stotine drugih aplikacija, zato što Facebook omogućuje tisućama ‘vampirskih aplikacija’ trećih strana da se priključe na društvenu mrežu i kupe podatke njenih korisnika. To se odnosi na prektički sve, od popularnih usluga kao što su Airbnb i Spotify, pa do sumnjivih aplikacija za kvizove, ili on-line igre poput Farmvillea. Mnogi korisnici koriste svoj Facebook račun kako bi se logirali na te aplikacije, što znači da ako haker posjeduje vaše Facebook podatke, ima pristup i brojnim drugim računima.

Skupi PayPal

S druge strane, podaci za logiranje na druge popularne usluge, poput Gmaila i Ubera, jednako su jeftine. Vaše Gmail korisničko ime i lozinka koštaju pravu sitnicu, jedan dolar (6,03 kune) dok je Uber ipak nešto skuplji, te je cijena njegovih login podataka ‘čak’ 7 dolara (42,21 kunu). Za usporedbu, najskupli su login podaci za PayPal, koji dosižu cijenu od 247 dolara (1.489,28 kuna).

Stručnjaci kažu kako je glavni razlog zašto su neki podaci toliko jeftini činjenica da ih hakeri danas mogu jako lako nabaviti. Radi se o klasičnom slučaju ponude i potražnje. Kako se na internetu trenutno nudi toliko puno podataka, hakeri ih mogu vrlo lako nabaviti, prodati i krenuti dalje.

Kompletni identitet za 1.200 dolara

Slično ovome, odvojena studija koju je provela tvrtka za sigurnosna istraživanja Top 10 VPN otkrila je kako se vaš cijeli on-line identitet može prodati po cijeni od 1.200 dolara (7.235 kuna). Top 10 VPN isto je otkrio kako se podatci za logiranje na Facebook na dark webu prodaju za 5,20 dolara, te je potvrdio kako su podatci za PayPal jako traženi. Ono što možda najviše zabrinjava je da se izuzetno osjetljivi “dokazi identiteta”, poput putovnica ili računa za komunalije prodaju za 62 i 29 dolara (373.83 i 174.86 kuna).

Najjeftiniji su podaci za stranice za on-line traženje partnera, poput Match.com ili Plenty of Fish. “Dok se hakirani podaci s takvih stranica mogu koristiti za ucjenjivanje, jednostavnije je i jeftinije jednostavno stvoriti lažni račun”, kažu iz Top 10 VPN.