JEZIVO JE ŠTO SVE ZNAJU O VAMA: Facebook ima uvid u sve tajne korisnika interneta čak i ako nisu njegovi korisnici, evo kako to radi

Facebook možda prati svaki vaš pokret online čak i ako nikada niste bili na njegovog stranici.

Nezadovoljan samo promatranjem vlastitih korisnika, Facebook stvara tajne dokumente u kojima su zabilježene aktivnosti milijardi ljudi, piše Daily Mail.

1,4 milijarde svakodnevnih korisnika

Firma Marka Zuckerberga tvrdi kako koristi te informacije za ciljane oglase i sadržaj na temelju vaših preferencija, kao i za sigurnosne svrhe. Osobe koje imaju Facebookov račun moći će skinuti kopiju svoga dokumenta, ali privatnost korisnika koje prate treće strane trenutačno je manje transparentna.

Facebook koristi podatke prikupljene od 1,4 milijarde svakodnevnih aktivnih korisnika širom svijeta kao osnovu za algoritme koji povezuju oglašavanje i druge materijale s online profilom osobe. Može prikupiti podatke o svakom elementu vašeg digitalnog identiteta na mreži, od povijesti korištenja tražilice i chata do fotografija koje ste postavili i slali preko servera.

Facebook također koristi i plug-inove i kolačiće društvenih medija. Radi se o sustavima praćenja koji promatraju korisnikovu aktivnost na internetu, kako bi pokupili podatke preko web stranica trećih stranaka. Svaki put kad lajkate ili dijelite Facebookov sadržaj ili odete sa stranice s Facebook oglasima vas promatraju, čak i ako niste potpisali članstvo u toj društvenoj mreži. Čak i ako nikada niste zakoračili na Facebook, oni su i dalje u stanju pratiti vaše navike surfanja bez da vi to znate.

Pixeli sve prate

Više od 10.000 web stranica koristi nevidljive tragače, po imenu Pixele, koji snimaju sve o posjetiteljima. To uključuje sve podatke, od operativnog sustava koji koristite do vaše IP adrese i aktivnosti na internetu. To pruža Facebooku uvid u sve, od toga gdje se nalazite, tko je vaš pružatelj usluga, vrste stranica koje volite posjećivati i koliko vremena provedete na njima.

Nick Whigham, reporter New Zealand Heralda, odlučio je testirati što sve Facebook zna o njemu, a rezultati su ga iznenadili. Još 2010. Facebook je bila prva društvena mreža koja je pružila korisnicima kogućnost skidanja dokumenta sa svojom osobnom povijesti. Među informacijama bila je i mobilna snimka starog VHS videa na kojem ga majka grli prije odlaska u vrtić. Naišao je i na skenirane kopije svog stanarskog ugovora, račune za kućni internet i screenshotove bankovnih transfera, kao i nešto banalnije chatove i drugu internetsku povijest.

Kako vidjeti što sve Zuckerberg zna o vama

Kako biste procesirali svoj osobni digitalni otisak na Facebooku, kliknite na gornji desni meni koji se spušta, kliknite na postavke (settings) a zatim na Preuzmite kopiju svojih podataka s Facebooka (Download a copy of your data file). Morat ćete ponovno unijeti lozinku, a zatim kreće skidanje.

BELGIJA ODLUČNA: Facebooku prijeti kazna od četvrt milijuna eura dnevno

Zbog sve većeg negodovanja javnosti u vezi brige za privatnost, Facebook je ponudio veću transparentnost o onome što zna, posebno zato što je zbog toga već imao i zakonskih problema. Tako je ove veljače belgijski sud naredio Facebooku da prestane pratiti internetske korisnike u toj zemlji koji nemaju svoj račun na toj društvenoj mreži, ili će ih stići globe od 250.000 eura po danu.

“Ovo je velika pobjeda za korisnike interneta koji ne žele da IT tvrtke promatraju svaki njihov online korak”, izjavio je glasnogovornik Europske potrošačke organizacije Johannes Kleis.