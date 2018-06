INSTAGRAM ZA ODRASLE: Pojavila se društvena mreža na kojoj i žene mogu slobodno pokazivati bradavice

Društvena mreža za dijeljenje fotografija ‘bez cenzure’ nastala je kao posljedica on-line pokreta #freethenipple.

Fotke na Instagramu mogu ponekad biti stvarno izazovne, ali ova društvena mreža u vlasništvu Facebooka ima strogu politiku protiv golotinje, piše Mirror.

Podrška NSFW fotkama

“Ne smijete objavljivati nasilne, gole, djelomično gole, diskriminacijske i nezakonite fotografije, zatim fotografije kojima kršite vlasnička prava ili širite mržnju, te pornografske i seksualno sugestivne fotografije ili drugi sadržaj preko ove usluge”, navodi se u pravilima.

No zato jedna druga društvena mreža za dijeljenje fotografija i više nego podržava slanje poruka koje ‘nisu sigurne za posao’, znane i kao NSFW (not safe for work). Buttrcup.com je mreža bez cenzure, koja je dijelom nastala i kao odgovor na kampanju #FreeTheNipple koju je 2014. započela filmašica Lina Esco.

Golotinja nije pornografija

Buttrcup omogućuje ljudima besplatno otvaranje računa nakon čega odmah mogu početi objavljivati slike kakve žele. “Danas svako radi svoje slike. Buttrcup im pruža platformu da sami objavljuju što žele svojim fanovima”, objašnjava stranica. “Uz to, uklonili smo pristranu cenzuru koju provode druge društvene platforme. Možete se prijaviti za besplatan račun, a zatim se predbilježiti na fotografije, videe i kompletne foto setove.”

Stranica naglašava da nije mjesto pornografije ali da dozvoljava golotinju. “Seksualnost je univerzalna i dio je naših svakodnevnih života, no slike seksualne prirode zabranjene su na društvenim medijama na kojima mnogi provode dobar dio svog vremena”, rekla je suosnivačica Molly Murphy.

“Ako ste odrasla osoba kojoj ne smeta golotinja onda smo stvorili digitalno i društveno odredište upravo za vašu zabavu, ili zadovoljstvo. to može biti štogod vi želite.”