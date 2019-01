NA DARK WEBU ZA 20 KUNA PRODAJU LOGIN PODATKE ZA FACEBOOK: Evo kako vidjeti je li vam račun hakiran, i što učiniti ako jest

Kako provjeriti da li je i vaš Facebook račun među brojnim koji su nedavno hakirani, te što možete učiniti ako je

Facebook je u petak priznao kako je najmanje 50 milijuna računa korisnika hakirano, nakon “povrede sigurnosti”, piše Mirror.

Problem je otkriven još u četvrtak, a u međuvremenu je navodno riješen. No ovaj IT gigant priznao je da ne zna jesu li korisnički detalji sigurni.

Kako možete vidjeti da li je vaš račun hakiran

Ako je i vaš račun bio žrtva napada, morati ćete se ponovo prijaviti pri dolasku na stranicu Facebooka, ili bilo koje aplikacije koja koristi Facebook za prijavu.

Nakon prijave, dobiti ćete obavjest na vrhu News Feeda s objašnjenjem što se dogodilo. Ono što posebno čudi je da Facebook tvrdi kako ne morate mijenjati svoju zaporku, jer da su svi računi sad sigurni.

Što učiniti ako vam je Facebook račun hakiran

Ako smatrate da vam je netko hakirao ili preuzeo vaš račun, trebali biste posjetiti ovu stranicu kako bi osigurali svoj račun.

Vaš je račun hakiran ako primjetite nešto od ovoga:

1. Vaš e-mail ili zaporka su promijenjeni

2. Vaše ime ili rođendan su promijenjeni

3. Poslani su zahtjevi za prijateljstvom ljudima koje ne poznate

4. Poslane su poruke koje niste vi napisali

5. Objavljeni su postovi koje niste vi napravili

JE LI VAS FACEBOOK DANAS TRAŽIO DA SE ULOGIRATE, IAKO SE NISTE ODJAVILI? Mreža doživjela velik napad, oglasio se i Zuckerberg

Facebook će onda zatražiti od vas da promjenite zaporku pregledate nedavnu aktivnost prijavljivanja na račun.

Podaci na prodaju

No, zabrinjavajuće su vijesti koje prenosi britanski Metro, a koje govore da hakeri na dark webu za samo 2,30 funte (oko 20 kuna) prodaju login podatke korisnika Facebooka.

Ne samo to, hakeri dilaju i s podacima debitnih i kreditnih kartica, loginova za email, AirBnb i eBay. I sve to u rasponu od 2 pa 15 funti. Istraga Money Guru došla je do podatka da nečiji ‘online život’ možete kupiti za 744,30 funti (oko 6200 kuna).