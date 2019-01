FACEBOOK SE POKUŠAVA IZVUĆI: Potiho mijenjaju uvjete pružanja usluge za 1,5 milijardu ljudi

Facebook planira isključiti 1,5 milijardi svojih korisnika širom svijeta iz novih europskih zakona o zaštiti privatnosti podataka.

Sljedećeg mjeseca stupaju na snagu regulacije Europske Unije koje će pritisnuti firme poput Facebooka, koje prikupljaju i prodaju podatke svojih korisnika, piše Daily Mail.

Stroži nadzor i kazne, ali samo za Europljane

Gotovo 1,9 milijardi međunarodnih korisnika izvan EU-a, ne računajući SAD i Kanadu, bili bi zaštićeni strožim zakonskim odredbama. No promjena u uvjetima pružanja usluga (terms of service), do koje dolazi zbog pojačane kontrole Facebooka od strane američkih zakonodavaca, trebala bi osigurati da taj broj bude znatno manji. Vijesti o tome dolaze dok se Facebook nastavlja boriti sa skandalom u kojem su profili korisnika završili u rukama britanske tvrtke Cambridge Analytica. To je potaklo širu zabrinutost o načinu na koji najpopularnija društvena mreža rukuje informacijama koje pohranjuje o svojih više od dvije milijarde korisnika.

Mnogi korisnici Facebooka s raznih strana svijeta, znali to oni ili ne, zaštićeni su uvjetima pružanja usluga dogovorenim s Facebookovim međunarodnim stožerom u Dublinu. Ova društvena mreža stoga namjerava tvrditi da samo Europljani padaju pod EU-ovu Opću regulaciju o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR), koja stupa na snagu 25. svibnja.

Stoga je ova tvrtka objavila izmijenjene uvjete o pružanju usluga, koji bi trebali stupiti na snagu sljedećeg mjeseca. Tako bi korisnici Facebooka iz Afrike, Australije, Azije i Latinske Amerike bili isključeni iz GDPR-ove zaštite. Dosadašnja strategija, koju je Facebook potvrdio, pokazuje da najveća društvena mreža na svijetu želi umanjiti svoju izloženost GDPR-u. koji bi omogućio europskim regulatorima globljenje tvrtki koje prikupljaju osobne podatke bez pristanka korisnika. Na ovaj bi se način Facebook oslobodio ogromnog dijela potencijalne utuživosti, jer novi EU zakon omogućuje kazne i do četiri posto globalnog godišnjeg prihoda, što bi u Facebookovom slučaju moglo značiti milijarde dolara.

‘Ista zaštita za sve’

S FACEBOOKA UKRADENI PODACI 21.517 HRVATA: ‘Nažalost, neka pitanja su ostala bez odgovora’

Novi uvjeti zahvatiti će preko 70 posto članova Facebooka, koji je prošlog prosinca imao 239 milijuna korisnika u SAD-u i Kanadi, 370 milijuna u Europi i 1,52 milijarde u ostatku svijeta. Facebook je, poput brojnih drugih američkih IT firmi, osnovao podružnicu u Irskoj 2008. kako bi iskoristio niske korporativne poreze u toj zemlji, te je kroz nju povlačio prihode iz drugih oglašivača izvan Sjeverne Amerike.

U izjavi Reutersu, Facebook je umanjivao važnost promjene uvjeta pružanja usluga, rekavši kako planira učiniti kontrole privatnosti i postavke koje je EU dobila GDPR-om dostupne i ostatku svijeta. “Mi primijenjujemo svuda istu zaštitu privatnosti , bez obzira da li ste vi u dogovoru s Facebookom Inc, ili Facebookom Irleand”, rekla je tvrtka.