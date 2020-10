FACEBOOK ‘DATING’ STIGAO U HRVATSKU! Virtualni spoj možete imati već danas; evo kako funkcionira

Facebook je danas lansirao Facebook Dating na području Europe kako bi pomogao ljudima u potrazi za smislenim, dubljim vezama koje se temelje na stvarima koje su im zajedničke, poput interesa, događaja ili grupa. U 20 država u kojima je Facebook Dating dosad bio dostupan do danas je ostvareno više od 1,5 milijardi spojeva na temelju podudarnosti korisnika.

Facebook Dating (Poznanstva na Facebooku) posebno je i opcionalno mjesto unutar Facebookove aplikacije, a za stvaranje profila potrebno je svega nekoliko koraka. Korisnicima olakšava da podijele s drugima stvarnu sliku o sebi i bolje ih upoznaju.

