VOLITE ČISTI INBOX? Facebook priprema neke novotarije u Messengeru; Imaju veze sa spremanjem razgovora

Facebook je najavio nove opcije u svojoj poppularnoj aplikaciji Messenger. U svojoj objavi kažu kako znaju koliko je važno držati inbox čistim, pa su uveli brži i jednostavniji način arhiviranja razgovora.

Stoga su uveli mogućnost premještanja razgovora u folder “Arhivirani razgovori” sa samo jednim potezom. Uz to, umjesto dosadašnjeg ručnog pretraživanja, stare razgovore će biti moguće pronaći klikom na profilnu fotografiju i odabiranjem opcije “Arhivirani razgovori”.

Ali, to nije sve! Iz Facebooka su najavili i nove teme te pakete naljepnica, a bit će moguće i aktiviranje snimanja jednim dodirom gumba za mikrofon.

Tap-to-record ✔️

Visual replies ✔️

Swipe to Archive ✔️

New chat themes and stickers ✔️

👀 the link to check out some of our latest features and recent updates! https://t.co/Vd3QNvGR4Y

— Messenger (@messenger) May 6, 2021