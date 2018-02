VELIKI ŽIVOTNI ZAOKRET MLADOG KRIŽEVČANINA: Dao otkaz i sada živi od YouTubea: ‘Nakon dva mjeseca stvar je eksplodirala’

U manje od godinu dana, križevački zaljubljenik u šah proslavio se u svijetu i napravio kanal s više od 100.000 pretplatnika od kojeg može ugodno živjeti.

Antonio Radić, 30-godišnji Križevčanin na svom kanalu Agadmator na engleskom komentira i analizira poznate i manje poznate partije šaha. Prvi video objavio je prošle godine u lipnju, a o ovakvom uspjehu nije niti sanjao.

“S ovim sam započeo kao veliki zaljubljenik u šah, s namjerom da populariziram tu drevnu igru”, prisjeća se Radić. U dva mjeseca je skupio 15.000 pretplatnika. “A onda je stvar eksplodirala. U studenome sam prešao brojku od 75.000 pretplatnika, a sada rastem u prosjeku s po tisuću pretplatnika dnevno i po njihovu broju sada sam treći u svijetu. YouTubeov algoritam predviđa da ću potkraj iduće godine imati najviše pretplatnika u svijetu. Trenutačno sam prvi u svijetu po posjećenosti svoga kanala” pohvalio se Radić, prenosi Podravski.hr.

Zarađuje od reklama na YouTubeu, te donacija svojih pretplatnika, koje uredno i transparentno objavljuje. Zarada je dovoljna pa je nedavno napustio svoj stalni u KTC-u.



Vođenje kanala zvuči kao lagan posao, no za tako nešto je potreban veliki angažman, mnogo proučavanja šahovskih knjiga, praćenje turnira, komuniciranje s poklonicima… A skromni Križevčanin dodaje, prije svega mnogo ljubavi prema onome što radite i iskrenosti. “Nikad ne popravljam ako nešto pogrešno kažem ili pogriješim u videu. Naravno, prije svega stoji to da čovjek mora voljeti ono što radi. Ja bih sada, s ovim iskustvom, možda mogao napraviti uspješan YouTube kanal o kolačima, ali to ne bih mogao raditi”, kaže Radić.

Nakon što je prije neki dan prešao magičnu brojku od 100.000 pretplatnika, u petak je organizirao i turnir, koji je uživo prenosio.

Planira razvijati svoj kanal, možda angažiranjem velemajstora kao komentatora ili prenošenjem uživo velikih šahovskih događaja.

Prilika za razvoj ima mnogo jer najviše pretplatnika ima iz SAD-a i Indije. Iz Hrvatske je svega 0,9 posto pa se lako može reći da Radić, iako živi u svojim Križevcima, radi u inozemstvu kao i mnogi drugi sposobni i kreativni ljudi iz Hrvatske.