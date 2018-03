OVO SE LAKO MOŽE DOGODITI I VAMA: Dječak se igrao s maminim iPhoneom pa ga zaključao na čak 47 godina

Pokušavajući otključati majčin smartfon, dijete ga je zablokiralo na skoro pola stoljeća.

Koliko god slatka bila, djeca uvijek pronađu način kako stvoriti kaos čim im okrenemo leđa, piše Mirror.

Temeljito zaključao smartfon

Inače možemo dosta brzo popraviti štetu, ali jedna mama dugo će biti u problemu kojeg prouzročilo njeno maleno zlato. Točnije, u problemu će biti 47 godina i šest mjeseci.

Dvogodišnji dječak iz Šangaja koristio je majčin telefon kako bi gledao obrazovne videe, no u jednom se trenu nekako izlogirao. Zatim je počeo pritiskati gumbe pokušavajući otključao telefon, ali očito nije znao lozinku. No to ga nije spriječilo da je pokuša pogoditi. Do trenutka kada je majka primjetila uspio je blokirati telefon na 25 milijuna minuta, ili 47 i pol godina.



Majka je čekala dva mjeseca da vidi hoće li telefon popraviti sam sebe, ali i dalje je zaključan. “Ne mogu stvarno čekati 47 godina i reći svojoj unučadi kako je sve kriv njihov otac”, izjavila je lokalnim medijima.

Pazite što djeca rade vašm uređajima

Sigurnosne postavke iPhonea tako su postavljene da se nekon određenog broja neuspjelih pokušaja otključavanja telefon zablokira. Blokada u početku traje nekoliko minuta, ali to se produljuje svakim novim netočnim pokušajem.

Brojni roditelji puštaju svojoj djeci da koriste njihove smartfone kako bi gledala TV i igrala igre, pa bi se ovakvo što moglo i ponoviti. Stoga se isplati s vremena na vrijeme provjeriti što vaš maleni anđeo radi ako mu je vaš telefon u rukama.