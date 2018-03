NISMO SIGURNI DA STE OVO SPREMNI SAZNATI, ALI KRAJNJE JE VRIJEME: Ovo su svi podaci koje su Facebook i Google skupljali o vama

Kada idete spavati i kada ustajete, gdje ste sve bili od kad imate mobitel…. Ako ne vjerujete, provjerite. Ali dobro se pripremite jer bi vas rezultati mogli šokirati.

Nakon skandala s Cambridge Analyticom, konačno se oglasio i Mark Zuckerberg s uputama kako zaštiti svoju privatnost.

“Mnogi od vas pitaju kako kontrolirati koje informacije dijelite na Facebooku, tko sve ima pristup i kako ih ukloniti. Nedavno smo stavili sve vaše postavke sigurnosi i privatnosti na jedno mjesto, “Privacy Shortcuts” kako bi ih lakše koristili. Ovo ćemo svugdje isticati idućih nekoliko tjedana. Osim toga, stavit ćemo i alat na svim platformama aplikacija u koje ste logirani i na vrh vašeg News Feeda kako bi lako mogli izbrisati sve aplikacije koje više ne koristite”, u prilično prijateljskom tonu napisao je čelni čovjek kompanije koja je podijelila osobne podatke više od 50 milijuna korisnika.





Pripremite se na užas

No je li to dovoljno? Već kratak pregled otkriva koliko stvarno Facebook zna o vama. A ništa diskretniji nije ni Google. Mislite da se to ne odnosi na vas? Pripremite se za horor…

Google zna gdje ste sve bili

Ako imate uključenu lokaciju, Google sprema vašu lokaciju svaki put kada uključite mobitel. U tom slučaju možete vidjeti gdje ste sve bili od prvog dana kada ste koristili Google na svom mobitelu, i to točno u sat…

Svoje podatke možete provjeriti ovdje.

Google zna sve što ste ikada tražili i obrisali

Google sprema povijest pretraživanja na svim uređajima pa čak i ako obrišete povijest na jednom, i dalje imate spremljenu sa drugih uređaja.

Svoje podatke možete provjeriti ovdje

Google zna i koje aplikacije koristite

Google sprema informacije i o svim aplikacama i ekstezijama koje ste koristi. Znaju koliko ih često koristite, gdje ih koristite i za što te s kime komunicirate. Znaju s kim razgovarate na fejsu, iz koje zemlje, kada idete u krevet…

Svoje podatke možete provjeriti ovdje

Google sprema svu vašu Youtube povijest

A kratak pregled može otkriti puno više od toga koju glazbu volite – obzirom na povijest pretraživanja i lajkova lako se mogu zaključiti vaša vjerski i politički stavovi, hoćete li postati roditelj ili imate malo dijete, jeste li potišteni ili depresivni…

Svoje podatke možete provjeriti ovdje

Google zna što vas zanima, a što ne

Zahvaljujući Google oglasima, gdje vas Google otvoreno pita što vas zanima a što ne, kao i koliko imate godina i kojeg ste spola, internetski div ne samo da zna što vas trenutno zanima nego i kako se to mijenjalo.

Svoje podatke možete provjeriti ovdje

Ukratko, Google ima gigabajte podataka o vama

Google vam nudi da skinete sve podatke koje ima o vama – od vaših bookmarka, emailoca, google drive datoteka, podatke s vašeg kalendara i Google grupa, mobitela koji ste posjedovalli…

Svoje podatke možete provjeriti ovdje

Ni Facebook nije puno bolji

I Facebook nudi sličnu opciju skidanja svih podataka koje imaju o vama, a taj popis je prilično zastrašujuć – svaku poruku koji ste poslali ili primili, svi kontakti u vašem mobitelu… FAcebook je dovoljno “pametan” i da sprema koje bi vam se teme mogle svidjeti, vaše lokacije svaki put kada se logirate a pamti i sve aplikacije koje su ikada bile povezane s vašim Facebook računom.

Svoje podatke možete provjeriti ovdje