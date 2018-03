GLOBALNI KIBERNETIČKI NAPAD: Microsoft objavio tko je siguran i na što biste sve trebali pripaziti

Nakon globalnih kibernetičkih napada i nove vrste računalne ugroze koja se tijekom petka proširila diljem svijeta, a poznata je pod nazivom Wanna Decryptor, Wannacry ili Wcry, na udaru su mnoge tvrtke. Kompanija Microsoft objavila je Upute za korisnike vezano uz napade WannaCrypt.

Na blogu s uputama navedeni su koraci koje bi svaki individualni i poslovni korisnik trebao poduzeti za zaštitu. Osim toga, Microsoft je izdao ažuriranja za Windows XP, Windows 8 i Windows Server 2003. Korisnici sa sustavom Windows 10 nisu bili na meti napada, navodi se iz Microsofta.

Zaštićeni su oni koji imaju antivirusni program ili uključen Windows update

Napad koji se u petak dogodio je vrste ransomware, a pogodio je računalne mreže tvrtki i ustanova u oko sto zemalja svijeta.

Iz Microsofta su poručili da su svi korisnici koji imaju antivirusni softver ili Windows update, zaštićeni od ovog zlonamjernog napada. Naime, u ožujku je Microsoft izdao sigurnosno ažuriranje za one koji bi bili podložni ovakvoj vrsti napada. One tvrtke ili ustanove koje još nisu izvršile sigurnosno ažuriranje trebale bi to učiniti što prije, a radi se o ažuriranju ‘Microsoft Security Bulletin MS17-010’. Za korisnike koji koriste Windows Defender izdano je ažuriranje koje detektira ovu vrstu prijetnje kao ‘Ransom:Win32/WannaCrypt’. Kao dodatnu mjeru opreza, iz Microsofta savjetuju da je potrebno redovito ažurirati antivirusne programe na vašim računalima.

Pažnja prilikom otvaranja dokumenata

Ovaj tip napada može se mijenjati tijekom vremena pa je svaka dodatna dubinska strategija dobra za dodatnu zaštitu, primjerice, korisnicima bi pomoglo blokiranje naslijeđenih protokola na svojim mrežama.

Iz Microsofta poručuju i da oni korisnici koji imaju verzije Windowsa koje više ne primaju glavnu podršku nisu primili spomenuto sigurnosno ažuriranje pa bi oni mogli biti ugroženi.

Neki od primijećenih napada koriste uobičajene taktike krađe podataka koje uključuju zlonamjerne privitke. Korisnici bi stoga trebali paziti prilikom otvaranja dokumenata koji potječu s nepoznatih ili nesigurnih adresa, dodaje se iz Microsofta.

