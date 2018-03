Stalno vam se čini da vam zvoni mobitel? Niste jedini

Koliko puta vam se dogodilo da osjetite vibracije ili čujete zvonjavu u svom džepu dok se vozite biciklom, u liftu ili hodajući ulicom, međutim kada posegnete rukom u džep sjetite se da vam se mobitel nalazi na drugom mjestu, primjerice u torbi.

Niste sami kad je riječ o ovom iskustvu. Mnoštvo studija u posljednjih nekoliko godina istraživalo je učestalost fantomskih vibracija mobitela. Istraživanja su pokazala neke vrlo zanimljive brojke. Primjerice, fantomske vibracije mobitela osjetilo je 68 posto medicinskog osoblja u bolnici Massachusetts, 89 posto studenata na dodiplomskom studiju na jednom sveučilištu, više od 90 posto tajvanskih liječnika tijekom svog stažiranja…

“Fantomske vibracije su ova neobična zanimljivost koja nam govori i o našim vezama s našim telefonima”, rekao je David Laramie, klinički psiholog u Beverly Hillsu čija se doktorska disertacija bavi odnosima ljudi s njihovim mobilnim telefonima.

Laramiejev rad, objavljen 2007. godine, bio je prvo istraživanje o fantomskim vibracijama i fantomskoj zvonjavi. Dvije trećine ljudi koje je obuhvatilo njegovo istraživanje doživjelo je jedno ili drugo. “To je dio suvremenog krajolika i našeg odnosa s tehnologijom”, rekao je on.

Godine 2012. Macquarie Dictionary, autoritativni izvor australskog engleskog, izabrao je “sindrom fantomske vibracije” (phantom vibration syndrome) kao “riječ godine”.

U redu, fantonska zvonjava ili fantomske vibracije mobitela zasigurno nisu najvažnija pitanja današnjice. Dapače, velika većina anketiranih opisala je taj osjećaj da uopće nije dosadan ili pak da je samo malo dosadan. No, to je ipak vrlo intrigantna pojava. Zdravi ljudi ne haluciniraju često. No, puno zdravih ljudi doživjelo je ovu posebnu vrst halucinacije. Što bi moglo biti uzrok tome?

“Halucinacija ne može biti najprikladniji termin”, smatra Laramie. “Vi ste nešto krivo interpretirali, ali tu postoji i vanjski znak. Niste to potpuno izmislili”.

Riječ je zapravo o pareidoliji. Pareidolia je fenomen kada primjerice vidite nečije lice dok promatrate oblake ili kad čujete “Paul is dead” kada slušate Beatlese unatrag ili pak kada vidite Djevicu Mariju na sendviču sa sirom. U osnovi riječ je o tome da se vaš mozak malo zanio u svom inače vrlo korisnom talentu pronalaženja obrazaca u svijetu oko sebe.

U svom istraživanju za potrebe doktorskog rada, Laramie je pronašao dva najvažnija prediktora fantomskih vibracija i zvonjave. Prvi je dob (mladi ljudi doživljavaju ih više), a drugi predskazatelj je u kojoj mjeri se ljudi oslanjaju na svoje telefone kako bi regulirali svoje emocionalno stanje – primjerice kada uzimaju telefon u ruku da bi se smirili.

“Slutim da je u ovom trenutku to generacijska stvar”, rekao je Laramie. Dvadesetogodišnjaci i tridesetogodišnjaci koji su odrasli s mobitelima i koji su ukorijenjeni u njihovom svakodnevnom životu, vjerojatno će osjetiti “fantomski” učinak mnogo više nego stariji ljudi ili tehnofobi, kaže on.

Jedan od načina da se riješite fantomske vibracije i zvonjave je da premjestite telefon na drugo mjesto, primjerice, ako ga nosite u lijevom džebu hlača, premjestite ga u desni, odnosno da promijenite zvonjavu mobitela. Vaš mozak uskoro će prestati očekivati vibracije i osluškivati zvonjavu s jednog mjesta čime će prestati percipirati nejasne i slučajne poticaje kao da dopiru od mobitela. Samo nemojte mobitel nositi na vrpci oko vrata, molimo vas.