EUROPSKI PARLAMENT ODLUČIO UBITI INTERNET KAKAV POZNAJEMO: Pozdravite se od memeova i remixa, stiže novi zakon

EU mijenja zakone o autorskim pravima i to vrlo nejasno. Sve što se može reći sa sigurmosti jest da stvari na internetu više neće biti kao prije.

Europski parlament jučer je odobrio promjene Direktive o autorskim pravima što je ujedno i prva velika intervencija u ovaj zakon još od 2001. godine. Iako je veći dio spomenutih promjena dobrodošao u ovu, pomalo već zastarjelu direktivu, članci 11. i 13. izazvali su prvu paniku u nekim internet krugovima.

Ubrzo je 70 vodećih internet stručnjaka, uključujući i Tima Bernersa-Leeja, izumitelja world wide weba, potpisalo pismo u kojem istuču kako su potencijalni rizici ovih zakonskih izmjena puno veći no što bi bila njihova naknadna korist.

‘Ne možemo dati svoju podršku članku 13 koji obvezuje internetske platforme da usvoje automatsku infrastukturu za nadzor i cenzuru duboko u svojim mrežama’, stoji u pismu.

Što je u članku 13?

Ovaj članak, u izmjenjenoj Direktivi, mogao bi utjecati na popularne memeove i glazbene remixe koji se dijele online. Ovaj dio Direktive prebacuje teret kršenja autorskih prava na same web stranice.

Online tvrtke do sad nisu bile podložne sankcijama za kršenje autorskih prava od strane njihovih korisnika. No, članak 13 će to promijeniti. Tako će, recimo, Facebook biti odgovoran svaki put kad neto od njegovih 2,19 milijardi aktivnih korisnika šera sliku s copyrightom bez adekvatnih dozvola onih koji na nju polažu prava.

No, Facebook ima dovoljno sredstava da izgradi sustav koji će automatski skenirati sadržaj prije objavljivana. Mnoge manje stranici neće biti te sreće.

Memeovi često koriste fotografije iz popularnih TV serija ili filmova koji su pod copyrightom te će se sada smatrati slučajevima kršenja zakona o autorskim pravima.

Stručnjaci nisu nimalo optimistični. ‘Članak 13 će uzrokovati tolike probleme koji bi mogli dovesti do uništenja samog interneta’, rekao je Cory Doctorow, posebni savjetnik Electronic Freedom Foundationa.

Još uvijek je nejasno kakve će mjere web stranice morati poduzeti u svrhu zaštite autorskih prava. Zapravo, cijeli članak 13 je vrlo nejasan i previđa samo ‘odgovarajuće mjere’ i ‘efektivne tehnologije prepoznavanja sadržaja’. Što se pod time misli, ne zna se.

Što je u članku 11?

Radi se o članku koje prozvan ‘porez na isječke’ i čija je svrha ograničiti moć koju giganti poput Googlea i Facebooka imaju nad izdavačima. čiji je radi zaštićen autorskim pravima. Online platforme sad će morati platiti licencu da bi mogli linkati na izudavača kad citiraju dijelove teksta iz takvih izvora.

To bi trebalo dati vjetar u leđa izdavačima o donijeti im veći promet. Iako si velike tvrtke iz Silicijske doline sigurno mogu priuštiti ovakve licence, opet se postavlja pitanje – što je s manjim tvrtkama?

Ova promjena Direktive mogla bi uništiti tzv. agregatore vijesti, koji povlače vijesti s puno različitih izvora.

No, u Europskom parlamentu brane ovu izmjenu. ‘Ako su mediji ovisni o tražilicama i o velikim kompanijama, onda više nemamo neovisne medije’, rekao je Axel Voss, izvjestitelj Europskog parlamenta za Direktivu o autorskim pravima.