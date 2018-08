SPEKTAKL: Rimac, Bakić, Net.hr-ov direktor i drugi biraju najboljeg mladog poduzetnika kojeg čeka mega nagrada

Prijave za veliku završnicu su započele i trajat će do 31. kolovoza.

U prilično nepovoljnu i nepoticajnu poduzetničku klimu u Hrvatskoj stiže prijeko potrebno osvježenje! Imate li odličnu poslovnu ideju, proizvod ili projekt, a mlađi ste od 25 godina i spremni ste hrabro zakoračiti u poduzetnički svijet i pokrenuti vlastiti startup – za vas iz Good Game radionice stiže odlična vijest.

Naime, nakon turnira Good Game Zagreb 2018, održanog u Jadran filmu sredinom svibnja, prikupljen je novčani fond od čak 100.000 kuna, a otići će u ruke mladom i poduzetnom kreativcu iz Hrvatske koji će uvjeriti stručni žiri da je upravo njegova ideja najbolja. Prijave za veliku završnicu su započele i trajat će do 31. kolovoza, dok će se pobjednik ovog zanimljivog natjecanja doznati na posebnom donacijskom događanju Good Game Liftoff, 13. rujna 2018. godine u prostoru HUB385.

Iza ove zanimljive priče, ali i velikog gejmerskog spektakla stoji Nikola Stolnik, direktor tvrtke Good Game Global, koji je objasnio koji su motivi za ovakav natječaj.

“Bit će nam veliko zadovoljstvo ako na ovaj način uspijemo pomoći pokrenuti novi Infinum, Nanobit, Bellabeat ili Rimac Automobile u njihovim prvim poslovnim koracima i poduzetničkim pothvatima. Pokušavamo uzdrmati status quo koji vlada na tržištu i pružiti priliku mladim, pametnim i sposobnim ljudima u stvaranju nove vrijednosti na ovim prostorima”, poručio je Nikola Stolnik i nastavio:

“Kako je domaća poduzetnička klima izuzetno nepovoljna i nepoticajna, želimo im omogućiti da svoje ideje pretvore u stvarnost, da pokrenu posao sa što manje rizika te im pružiti šansu za lokalni ili globalni uspjeh. Pozivamo sve zainteresirane da se prijave putem naše službene stranice i uz našu malu pomoć, zakorače u novu budućnost!”.

Donacijski projekt Good Game Liftoff sastoji se od faze prijava te samog završnog događaja u HUB365. Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih škola) upisani u akademsku godinu 2017./2018 ili mladi poduzetnici do 25 godina s proizvodom ili uslugom u predinkubacijskoj, inkubacijskoj ili kasnijoj fazi razvoja, a to mogu učiniti putem službene stranice. Važno je naglasiti da na jednom prijavljenom projektu može biti sudjelovati tim do maksimalno pet članova.

U sljedećoj fazi, između svih prijavljenih projekata, odabrat će se deset najboljih, a oni će ući u samo finale i dobiti priliku izložiti svoju ideju, predstaviti konkretnu strategiju i poslovni model pred deseteročlanim stručnim žirijem.

O itekako značajnoj financijskoj injekciji odlučivat će redom vrhunski poduzetnici i stručnjaci: Nenad Bakić, investitor i poduzetnik, Mate Rimac, CEO tvrtke Rimac Automobili, Martina Rizman Matić, direktorica korporativnih komunikacija Vipneta, Lordan Kondić, direktor marketinga za privatne korisnike Vipneta, Hrvoje Balen, predsjednik uprave Algebre, Miran Pavić, CEO, Telegram Media Grupa, Ivan Brezak Brkan, osnivač i glavni urednik Netokracije, Tomislav Car, CEO i suosnivač tvrtke Infinum, Sergej Ivasović, marketing i PR menadžer tvrtke MSAN te Nikola Stolnik, CEO tvrtke Good Game Global.

Novi talenti će svoje proizvode, usluge, platforme, poslove, zaspolenike, rješenja, klijente i poslovne modele prezentirati pred žirijem. Nakon 10-minutne prezentacije, žiri će ispitivati kandidate te ih potom ocijeniti.

Startup sa najviše bodova će osvojiti 100.000 HRK nepovratnih sredstava za daljnji razvoj svojeg poslovanja.