STIŽU PROMJENE ZA KORISNIKE WHATSAPPA: Pogledajte što će sve uskoro biti drukčije

Promjene se događaju se na popularnoj aplikaciji za dopisivanje. WhatsApp priprema poboljšanje sigurnosti za razgovore pohranjene na Google Driveu uvođenjem end-to-end enkripcije, a uz to će korisnici na raspolaganju imati i opciju povrata lozinke.

Aplikacija mijenja i izgled ikone za one kontakte koji nemaju fotografiju, a sve se nalazi na beta izdanju za Android 2.21.11.5, piše WABetaInfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.11.5: what’s new?

• More features for end-to-end encrypted backups, for example the possibility to restore the password and to view your 64-digit encryption key.

• New icon when there isn't a profile picture.https://t.co/0aAK1VlGX2

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 19, 2021