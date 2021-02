JE LI OVO REVOLUCIJA KOJU SMO ČEKALI? Kinezi predstavili novu tehnologiju – mobitele uskoro više nećemo uopće morati stavljati na punjač

Kineska tehnološka tvrtka Xiaomi službeno je najavila svoju novu tehnologiju – ‘Mi Air Charge’, odnosno bežični sustav punjenja za koji tvrde da može puniti uređaje “u radijusu od nekoliko metara”. Više uređaja može se puniti snagom od 5 W, a pritom fizičke prepreke neće smanjiti učinkovitost punjenja.

Iz Xiaomija poručuju da će tehnologija moći puniti više uređaja u isto vrijeme, dakle vaše mobitele, fitness narukvice, zvučnike, lampe i tablete. Cilj je učiniti “dnevne sobe bežičnima”, odnosno otkloniti potrebu za kablovima.

We're excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021