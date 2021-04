NE, WHATSAPP NEMA RUŽIČASTU TEMU! ‘To nema veze s nama, to su hakeri!’; A nakon instalacije, aplikacija postane skrivena…

Ova prijevara nema veze s WhatsAppom, a još uvijek nije jasno kako se proširila

U posljednjih nekoliko dana brzo se proširila nova online prijevara, a vezana je uz WhatsApp. Radi se o tome da WhatsApp nudi ružičastu temu za razgovore, no zapravo je riječ o prijevari koja omogućuje krađu podataka.

Istraživač internetske sigurnosti Rajshekhar Rajaharia objasnio je da se u WhatsApp grupama dijeli poveznica koja korisnike vodi do navodne aplikacije “WhatsApp u ružičastoj boji”. No, ako se aplikacija preuzme i instalira, to bi moglo omogućiti hakerima uvid i krađu podataka, piše BGR.

Aplikacija postane skrivena nakon instalacije

Ova prijevara nema veze s WhatsAppom, a još uvijek nije jasno kako se proširila. BGR govori da ako slučajno naiđete na takvu poveznicu onda nemojte kliknuti na nju. No, ako slučajno instalirate spornu aplikaciju, možete napraviti nekoliko koraka kako biste vratili kontrolu nad svojim podacima.

Prvi i najbitniji korak jest da odmah izbrišete spornu aplikaciju sa svog uređaja. Kod nekih korisnika, ova aplikacija postane skrivena odmah nakon instalacije, ali možete je pronaći u postavkama uređaja, točnije u Aplikacijama ili Pohrani, ovisno koji uređaj koristite te je tako instalirati.

Nakon što uklonite zlonamjernu aplikaciju s uređaja, otvorite WhatsApp, kliknite na Postavke i pronađite izbornik WhatsApp Web / Desktop. Prekinite vezu sa svim spojenim uređajima, a preporučuje se i brisanje predmemorije preglednika i provjeru dozvola svih vaših aplikacija kako biste bili sigurni da na vašem uređaju nema ništa sumnjivo.

Korisnici pozvani na oprez

“Svatko može dobiti neobičnu, nekarakterističnu ili sumnjivu poruku na bilo kojoj usluzi, uključujući e-poštu. Kada se to dogodi, pozivamo sve korisnike da budu oprezni prije nego odgovore na to. Korisnicima WhatsAppa preporučujemo da koriste alate u sklopu aplikacije kako bi nam poslali izvješće, prijavili ili blokirali kontakt”, odgovorili su iz WhatsAppa na upit vezan uz ovu novu prijevaru.

Sve korisnike poziva se na oprez, osobito ako preuzimaju aplikaciju od treće strane jer to potencijalno može predstavljati rizik.