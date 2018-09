ZNANSTVENA FANTASTIKA ILI SKORA BUDUĆNOST: Zahvaljujući 5G tehnologiji imat ćemo hologramske pozive’

Visokobrzinske 5G mreže mogle bi rezultirati velikim promjenama u načinu na koji koristimo mobilne telefone, jer će nam omogućiti da u hodu koristimo virtualnu stvarnost, interaktivna prenošenja u živo, pa čak i projektiranje holograma iz naših smartfona, No hoće li nas lokalna zagušenja i visoki troškovi spriječiti da koristimo brojne nove pogodnosti?

Hologrami su uvijek djelovali poput znanstvene fantastike, poput poznate scene iz Ratova zvijezda kada robot R2-D2 objavi 3D hologramsku poruku Princeze Leie.

Hologrami temeljeni na 5G mreži

No što bi bilo kada biste mogli napraviti projekciju Leie iz svog mobilnog telefona ili tableta, kad god to poželite? Richard Foggie, stručnjak u Knowledge transfer networku, kaže kako bi to vrlo lako moglo biti moguće u sljedećih 5 godina zahvaljujući dolasku 5G mobilnih mreža, koje će omogućiti uređajima da prenose znatno veće količine podataka i to puno većim brzinama.

“Trenutačno je za gledanje holograma potreban nekakav poseban uređaj koji se nosi na glavi, kao i zatvorena ‘špilja’, no unutar pet godina mislim da ćemo vidjeti AR/VR (pojačanu stvarnost/virtualnu stvarnost) kako jednostavno iskače iz telefona”, kaže Foggie. “Moći ćete ju koristiti kao video, za igranje igara ili za industrijske primjene, čak i za hologramske telefonske pozive.”

Trenutno se vrše razni eksperimenti. Tako su prošle godine američki telekom div Verizon i Korejski telekom (KT) obavili prvi na svijetu hologramski međunarodni razgovor uživo preko probnih 5G mreža ovih tvrtki. U sklopu demonstracije je djelatnik KT-a u Seulu razgovarao sa živim hologramom djelatnika Verizona u New Jerseyu koji se pojavio na monitoru u sjedištu KT-a. A ovoga bi tjedna u Ujedinjenom Kraljevstvu Vodafone trebao obaviti demonstraciju u živo hologramskog telefonskog poziva preko svoje probne 5G mreže kako bi demonstrirao potencijal tehnologije.

Dok sve firme ovo opisuju kao “rani stadij”, KT je izjavio kako radi na komercijalizaciji hologramskih video poziva koji će omogućiti korisnicima da “sretnu osobu u udaljenim područjima u stvarnoj veličini i stvarnom vremenu”.

Ultrabrze veze

Druga promjena, barem teoretski, biti će niža latencija 5G mreža, tj. kraće vrijeme koje prođe između izdavanja naredbe i odgovora mreže. To bi omogućilo gotovo trenutačnu interakciju preko interneta, što bi umanjilo zastajkivanje koje sada postoji ako s nekim komunicirate preko npr. Skypea preko 4G mreže.

Prošle je godine Mischa Dohkler, profesor bežičnih komunikacija na londonskom King’s Collegeu, pokazao kako bi to trebalo izgledati kad je izveo koncert u živo sa svojom kćeri preko 5G video linka. Ona jE pjevala iz londonske dvorane Guildhall dok ju je on pratio na klaviru kod Berlinskih Brandenburških vrata, dok je ukupno kašnjenje bilo samo 20 milisekundi.

“Možete imati virtualnu publiku koja gleda predstavu ili neki ‘live’ događaj”, kaže Jon Kingsbury iz Immerse UK, organizacije koja se bavi istraživanjem VR i AR. “Ljudi bi isto tako mogli surađivati ili raditi zajedno, ili imati virtualne konferencije.”

Kingsbury smatra i da će 5G znatno poboljšati mobilni video, omogućujući znatno oštriju sliku. Sumnja da će svi odjednom početi po ulici nositi uređaje za virtualnu stvarnost na glavi, no misli kako će se VR koristiti za treninge i simulacije u sektorima poput inžinjerstva ili zdravstvene zaštite.

Interaktivni prijenosi u živo

Korisnici će isto vjerojatno dobiti puno više sadržaja u kojeg će se moći ‘udubiti’, poput videosnimki koje će se moći okretati okolo i vršiti interakciju s njima. Mogući primjeri su sofisticiranije AR igre (poput Pokemon Go-a), filmovi u 360°, te ‘pametni turizam”, u kojem bi korisne informacije pojavljivale na korisnikovom pogledu pravog svijeta preko njegov smartfona.

Ne samo da će 5G biti znatno brži od 4G, već će i puno više ljudi biti u stanju koristiti ga simultano bez usporavanje mreže, kaže Howard Joned, voditelj mrežnih komunikacija u mobilnom operateru EE. “Biti će kao i kada smo prešli s 3G na 4G mrežu, te je usluga postala znatno pouzdanija. A kada imate mrežu s dobrim kapacitetom i brzinama, programeri koji razvijaju aplikacije počnu prilagođavati svoj rad novim mogućnostima.”

Ovo bi moglo posebno koristiti događajima i prijenosima u živo. Tako bi npr. gledatelji na nogometnim utakmicama mogli preko svojih mobilnih uređaja birati između raznih kutova kamera, kao i gledati ponavljanje kada god bi to htjeli, mogli bi pratiti i konstantno ažurirane nogometne statistike i postavljati pitanja poput “koji je igrač do sada napravio najviše dodavanja?”. Uz to, gledatelji bi mogli postati svaki svoj producent, jer bi mogli dobiti pristup svemu što produkcija utakmice posjeduje, uključujući i pogled terena iz ptičje perspektive, ili od iza gola ili s trenerove klupe. Ljudi bi tu 5G vezu mogli koristiti bilo gdje, na stadionu, kod kuće ili u autobusu.

5G će omogućiti jeftinije i jednostavnije TV prijenose u živo, jer će kamere s 5G vezom moći svoju snimku direktno slati na internet, što bi uklonilo potrebu ha kombijem za prijenos i satelitskim linkovima koji se postavljaju na terenu. To će smanjiti cijene velikih javnih događaja kakav je bio kraljevsko vjenčanje princa Harrya i Meghan Markle, ali isto tako omogućiti TV kompanijama prijenos znatno manjih događaja poput rubnih glazbenih festivala ili regionalnih sportskih natjecanja.

“Naši TV programi početi će objavljivati puno više materijala u živo”, kaže Claire Harvey iz Red Bee Media, koji je u vlasništvu švedskog telekom diva Ericssona. “A to bi trebalo pomoći tradicionalnim televizijama u sukobu s pružateljima usluga video streaminga kao što je Netflix.”

Mogući problemi

No stručnjaci već vide i granice rasta 5G mreža za korisnike. Tako profesorica za mreže visokih perfornmansi na Sveučilištu u Bristolu Dimitra Simeonidou kaže kako mnogi ljudi neće biti u stanju priuštiti si prve telefone prilagođene 5G mreži ili prateću opreme poput VR naočala. A to bi moglo značiti da će medijske tvrtke oduvlačiti s ulaganjem u nove aplikacije ili nam jednostavno naplaćivati dodatno za pristup najnivijem 5G sadržaju.

“Iako će se nove mreže pojaviti već 2019., smatram kako prave nam prave 5G usluge neće doći do 2021.”, kaže Simeonidou.

Drugi problem je tehničke prirode. Neki stručnjaci tako tvrde kako će biti potrebo puno više imvestivije u u tornjeve i antene za mobilnu telefonijuako svatko želi vidjeti pravu promjenu u perfrmansama. Uz to, nove će se mreža prvo najvejerojatnije postavljati u urbanim, a tek zatim u ruralnim područjima, što bi moglo barem na određeno vrijem povećati digitalni jaz.