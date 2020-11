WHATSAPP UVODI OPCIJU KOJA ĆE ZA MNOGE BITI ‘SPASONOSNA’: Ipak, postoji ‘kvaka’ koja vam se neće svidjeti

Već neko vrijeme šuška se da će WhatsApp uvesti jednu, ali veliku promjenu u načinu rada – i napokon je otkriveno o čemu je riječ! Najpopularnija aplikacija za dopisivanje potvrdila je kako će od sada imati opciju “poruka koje same nestaju”, prenosi LADbible.

Naime, tu opciju morate posebno uključiti u postavkama, a jednom kada je uključite, sve poruke koje šaljete određenoj osobi ili u grupnim razgovorima nestat će nakon sedam dana. Iz WhatsAppa su napomenuli nekoliko stvari koje trebate znati prije nego što uključite ovaj način rada.

